Vége: nem lesz többé ingyen a korlátlan tárhely a Google Fotókban

Az elmúlt években rengeteg felhasználó hívta segítségül a Google Fotókat, ha a fotói felhőben való tárolásáról volt szó, hiszen a szolgáltatás szinte korlátok nélkül adott erre lehetőséget. Vége lesz azonban a jó világnak: 2021. június elsejétől nem csak a Google Fotók, de a Google Drive szabályzata is változik.

A határidőtől kezdve a Fotókba feltöltött, jó minőségű képek és videók is bele fognak számítani a Google-fiókunk díjmentes, 15 GB-os tárhelyébe.

A június elseje előtt jó minőségben feltöltött fotók és videók ebbe még nem fognak beleszámítani, csak június elseje után indul a számláló. Kivételt képeznek a Pixel mobilok tulajdonosai, akik továbbra is korlátlanul tölthetnek fel nagyfelbontású (de nem eredeti) képeket korlátlan mennyiségben. A keresőcég törölni fogja azoknak az inaktív fiókoknak is az adatait, amelyekkel már két éve nem jelentkeztek be a szolgáltatásba.

A Google kiemeli, hogy még így is több ingyen tárhelyet biztosít, mint más szolgáltatások, az Apple iCloud például csak 5GB-ot ad ingyen. A Google Fotók felhasználóinak 80 százaléka egyébként nem használta ki a 15 GB-ot sem az elmúlt három évben.

A Google One árazása nem fog változni: havi 690 forintért lehet hozzájutni 100GB-hoz, és vélhetően pont az is a cél, hogy minél több embert a fizetős alternatívára tereljenek át. A cég a változásokról értesítést is küld a felhasználóknak.

(Kiemelt kép: GettyImages)