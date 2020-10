Vigyázzon: Facebook- és Instagram-jelszavakat lopnak a csalók

A MalwareHunterTeam biztonsági szakértői figyeltek fel rá, hogy egy új adathalász-kampányban Facebook-, Twitter-, Instagram-fiókok jelszavaihoz próbálnak hozzáférkőzni kiberbűnözők. Ehhez a hagyományos e-mailes utat használják, többféle verzióban küldenek üzenetet a célpontoknak.

Az egyik típusú átverésben a felhasználó egy figyelmeztetést kap e-mailben, illetve egy linket, amivel állítólag egyszerűbben szerezhet ellenőrzött minősítést a profiljához (ez az a kék pipácska, amivel jelezhető mások felé, hogy hivatalos a profil). A valóságban azonban egy csúnya adatszipkázó felületre jut, ha ennek az utasításnak eleget tesz.

A másik levél pedig arról szól, hogy a címzett szerzői jogsértést követett el valamelyik posztjával, a további intézkedésekért pedig szintén linkre való kattintásra próbálják rávenni. Sajnos a csalók a közösségi oldalak arculati elemeit is felhasználják, így ha nem elég körültekintő a netező, hitelesnek nézhetik az üzeneteket.

Sokat ismételt tanács ennek kapcsán, hogy mindig kapcsoljuk be a kétlépcsős hitelesítést a fiókunkban az appok beállításai közt, ami még egy esetleges jelszólopás esetén is megvédhet minket attól, hogy illetéktelenek jelentkezzenek be a profilunkba.

Another copyright themed Instagram phishing site: https://instagramhelpcopyright[.]org/

“Your account is copyrighted

Please confirm your copyrights. Your account may be deleted by Instagram if copyright is not approved”

Makes sense, right?

😂

(1/2) pic.twitter.com/eWgxVdMC4g

— MalwareHunterTeam (@malwrhunterteam) October 5, 2020