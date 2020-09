3+3 szempont, hogyan válts IT-ra (x)

Az IT magas fizetései sokakat vonzanak, pedig itt sem lehet sikeres mindenki. Ezeket gondold át, mielőtt váltásra adnád a fejed!

A járvány miatt kialakuló válság ugyan az informatika szektort is lelassította, sok cég kényszerült beruházásai elhalasztására, ugyanakkor elemzések szerint az IT lesz az egyik olyan iparág, ami gyorsan magára fog találni, többek között a felgyorsuló digitalizációban játszott szerepe miatt. Nem meglepő, hogy egyre többen szeretnének programozást tanulni. De valóban mindenki számára jó karrierlehetőséget jelent az informatika? A Junior programozó képzéseket tartó Green Fox Academy segítségével sorra vettük a legfontosabb követelményeket, illetve azt is, hogyan tud egy programozóiskola segíteni az új karrier elindításában.

A pénz nem elég motiváció

Sok minden múlik egy jó programozóképzésen, érdemes pl. megnézni, hogy mennyire passzol hozzánk az oktatási módszertan, mennyire felkészültek a mentorok, vagy hogy az iskola mennyire szoros kapcsolatban áll a piaccal. A személyiségünkhöz illeszkedő, minőségi képzés megtalálása ugyanakkor nem elég. Az, hogy mennyire tudunk érvényesülni programozóként, nagyon nagy részt rajtunk fog múlni. Néhány alapvető szempont:

Személyes motiváció: Ha valaki csak azért váltana IT-ra, mert magas fizetéssel és jó karrierúttal kecsegtet, az nem elég. Az IT-ra is igaz, hogy azok lesznek igazán sikeresek, akik mindent beleadnak. Nyitottak a folyamatos tanulásra és önfejlesztésre, elkötelezettek, és hajlandóak (újra)kezdőként lépni a munkaerőpiacra. Rátermettség: Igaz ugyan, hogy korábbi végzettségtől, munkától függetlenül bárki lehet programozó, egyaránt sikeres lehet egy nyelvész, egy újságíró, vagy éppen egy gyári munkás. A legtöbb IT álláshoz mély matematikai tudásra sem lesz szükség, ugyanakkor algoritmikus gondolkodásra igen. A Green Fox ingyenes, 3 hetes, munka mellett is végezhető #MyFirstApp Coding Camp képzése például jó lehetőség arra, hogy megnézd, mennyire fekszik neked a programozás, illetve egy bootcamp típusú, intenzív képzés. Soft skillek: A Kockafejekből ismert papucsos-zoknis, magának való informatikus képe rég nem fedi a valóságot. A programozás legtöbbször csapatmunka, és például a megrendelőkkel való kapcsolattartáshoz a kommunikációs és prezentációs készség is egyre fontosabb.

Így segíthet egy programozóiskola a pályára állásban

Bár valóban nagyrészt rajtunk fog múlni, hogy mennyire tudunk érvényesülni az informatikai pályán, egy jó iskola sokat segíthet. Nagyon sok múlik például a minőségi képzésen, a tananyagon, a mentorok felkészültségén és hozzáállásán, emellett több eszközzel is támogathatják a hallgatók elindulását. A Green Fox Academynél a karriertámogatás keretében például a következőkre számíthatsz:

Saját tech portfólió kialakítása: Az interjúkon nagy plusz pont, ha bemutatsz egy saját, akár hobbi munkát. A Green Foxnál a képzés utolsó szakaszában is már egy projekten dolgoznak a hallgatók, a sikeres végzést követően pedig becsatlakozhatnak a Húli Community (Green Fox belső programozóközössége) valós fejlesztéseibe is. IT network kiépítése: Egy programozóiskola abban is segítségedre lehet, hogy cégekkel találkozz, valamint kapcsolatba lépj a végzett hallgatóival (akik már maguk is cégeknél fejlesztenek). A Green Foxnál például közel 1000 fős alumniba csatlakozhatsz be, és az új Alumni Buddy Program keretében személyes mentorálást is kaphatsz. Állásinterjú-felkészítés: Nemcsak a programozás, az állásinterjú is komoly kihívás lehet. A Green Fox senior mentorai a technikai interjúra, míg pszichológusai az állásinterjú sajátosságaira készítenek fel. Ráadásul egyéni karriercoachingra is lehetőséged van, hogy tisztábban lásd a programozás adta lehetőségeket.

Te is váltanál?

A Green Fox novemberben induló on-campus és online, szuperintenzív Junior programozó képzéseire október 4-éig adhatod le a jelentkezésedet. Ha pedig munka mellett vágnál bele, az online részidős képzést is választhatod, ahol ráadásul most először nemzetközi csapatban folyik majd az oktatás.