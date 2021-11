Klímaszorongás ide, drogháborúk oda, dzsipekkel zúzzuk szét a mexikói esőerdőt

Üdvözlet a szépséges Mehíkóból, itt Chocho Rrrrrrobííííííííná, a festői Úgyiseltosz város kedvenc dídzséje! Ahogy arról már egy ideje tudnak a kedves mucsácsók, idén csodás országunkba érkezik a Forza Horizon fesztivál, hogy a természeti kincseket és a jó ízlést nem kímélve a falon túlra is elhozza a gazdag amerikaiak kedvenc szórakozását! Nevezetesen, hogy luxusótókkal csapassák egzotikus tájakon, miközben érdekes embereket ismernek meg és előznek le!

Na jó, amiatt tényleg nem lehetek kimondottan szőrös szívű, hogy a Forza Horizon-játékok milyen életstílust reprezentálnak. Elvégre ez csak egy játék, puszta szórakozás, abból pedig valóban az egyik legjobb, amit egy PC-s vagy xbox-os játékos kívánhat. A realizmus itt nagyjából a Halálos iramban-filmekkel említhető egy lapon, erre pedig már az első képsorok is remek példát szolgáltatnak, mikor is egy aktív mexikói vulkán felett elszálló csapatszállító repülőgépből dobnak ki egy Ford Broncót a lávától alig néhány méterre húzódó földútra. Ezt a kocsit természetesen mi, avagy a 2018-ban megjelent Forza Horizon 4 fesztíválgyőztese vezetjük, akit mindenki csak szupersztárnak hív Mexikóban, és úgy várják érkezésünket, mint a Guadalupei Szűzanyáét.

Mexikói gumiégetés

Októberben volt kilenc éve, hogy megjelent a körpályás versenyzést feldolgozó, xbox-os Forza Motorsport könnyedebb mellékágának szánt Forza Horizon, ami az azonos című fiktív fesztivált mutatta be; ezen lazítanak a világ unatkozó dollármilliomosai, amikor épp szünetelnek a félprofi körpályás versenysorozatok. A nyitott pályás, gondtalan szórakozásra tervezett játék hatalmas siker lett, ennek megfelelően pedig saját sorozattá bővült. A Horizon-epizódok elsősorban gigászi térképeikről és a több száz vezethető autóról ismertek, no meg hogy mindegyik felvonás egy másik ország tájait mutatja be. A már említett negyedik részben az Egyesült Királyságba látogattunk el, most pedig Mexikón a sor, ez a forró klímája miatt közelebb esik a sorozat hagyományaihoz (az első rész Coloradoban, a második Olaszországban, a harmadik Ausztráliában játszódott).

A látványos bevezetőt követően a játék szabadon enged bennünket a virtuális tájon, hogy a térképen bejelölt feladatokat teljesítve egyre több és több autós kihívás nyíljon meg előttünk. Szándékosan nem versenyt írtam, ugyanis bár kétségtelenül sokat fogunk versenyezni, a Forza Horizon 5 képzeletbeli Mexikójában ez csak egy a számtalan elfoglaltság közül. Elveszett járművek után kutathatunk, repülőgépek ellen gyorsulhatunk, stadionban focizhatunk, vulkántúrára indulhatunk, felfedezőutakat tehetünk, vagy csak autózhatunk a lenyűgöző helyszíneken, amik valóban fantasztikus látványt nyújtanak. Mindehhez több mint ötszáz autó áll rendelkezésre, ezeket összeszedni pedig valóban száz órára rúgó játékidőt jelent.

Autós mojito

A fejlesztők által megálmodott kihívások persze csak a kezdetet jelentik. Saját eseményeket is tervezhetünk, mi több, ezeket megoszthatjuk online. És ha már szóba jött a többi játékos, az összes versenyre meghívhatjuk a barátainkat, akik az egész Horizon-élményt a következő szinte emelik. Elvégre mégis csak egy fesztivál áll a játék középpontjában, az pedig egyedül sosem nagy buli. De az idegenekkel való játékot sem gátolja semmi. Sőt a világban felfedezett pajtákba saját autóinkat is elrejthetjük, hogy mások megtalálhassák őket és örülhessenek nekik.

Világépítés szempontjából egyébként az autós zsáneren túl is főhajtást érdemel a Forza Horizon 5. Mexikó játékbéli megfelelője amolyan best of az ország nyújtotta látványosságokból, emiatt pedig annyira változatos és érdekes, hogy akkor is élmény autózni benne, ha valakinek nem jön be a játék kissé erőltetetten fiatalos hangulata és már-már viccesen apolitikus hozzáállása.

Miközben ugyanis a világ fejesei Glasgow-ban berzenkednek a klímaváltozás elleni valós fellépéstől, addig mi benzinfaló gépszörnyeket viszünk táncba a változatos mexikói tájon, sivatagtól esőerdőn át ezeréves maja romokig. De ez a motorrobajban úszó autós fantázia bizony még akkor is könnyen magával ragadja az embert, ha valaki speciel túl öregnek érzi magát az állandóan nagyon laza, de persze csupaszív szereplők fárasztó dumájához. Akiktől megtudjuk például, hogy a mexikói kultúrában a családnál csak a Volkswagen Bogár fontosabb.

Az egészből süt a steril óvatosság, a patikamérlegen kimért, mesterséges szimpátia, ami sosem válik echte kellemetlenné, de minimális cinizmussal könnyű gúnyolódni rajta. Könnyű, bár nem érdemes, mert a játék mindezek mellett felfoghatatlanul bő tartalommal sokkolja mind az autós programok rajongóit, mind a kevésbé elhivatott játékosokat.

Végtelenség a horizonton

Nehéz összefoglalni, mi mindent nyújt a Forza Horizon 5, mert olyan játékról beszélünk, ami lényegében megfelel az összes nyitott világgal kapcsolatos elvárásnak – mi több, kijelenthető, hogy az autós zsáner egyik képviselője sem volt eddig ennyire grandiózus. Mindez persze kevés lenne, ha a technológiai háttér ne volna parádés, de hát mit kerteljünk, ha egyszer az. Mindegy, hogy Xbox One-on, Xbox Series X-en vagy akár PC-n játsszunk, a Forza Horizon 5 minden platformon gyönyörűen fest. Szinte felfoghatatlan, hogy a 2013-as konzolon is a maga teljességében játszható (összevetésképpen az Xbox 360-ra és Xbox One-ra egyaránt megjelent Forza Horizon 2 annak idején két teljesen különböző program volt).

A grafikai részletesség kimondottan perverz, már-már felesleges is; elvégre az utak, a növényzet és a sár milliméterpontos ábrázolásából semmi sem látszik, ha kétszázzal repesztünk. Az autók is fantasztikusak, ahogy az ég és az időjárás is – itt kiemelendő a homokvihar, ami a Mad Max-filmek ikonikus jeleneteit idézi vissza. A zene és a hangok szintúgy pazarra sikerültek, és az autók viselkedése is első osztályú. A Horizon nem szimulátor, a fent leírt jelenetek után nem is várhatunk tőle életszerűséget, mégis, az autók kezelése és viselkedése egyáltalán nem hiteltelen.

Aki már vezetett nagy sebességgel, vagy legalább látott autóversenyt közelről, fel fogja ismerni a járművekre ilyenkor jellemző hatásokat. Az irányítást emiatt picit szokni kell, annyira sosem lesz egyszerű, mint mondjuk egy hagyományos Need for Speed-játékban, de ismét csak a fejlesztő Playground Games szakértelmét dicséri, hogy a szimulátoroktól távol álló autós programok esetében is ennyire kidolgozott fizikai rendszert képes alkotni.

És ilyenkor jönne, hogy a játék ennyibe meg annyiba kerül, illetőleg ez és ez a baja, de… ezúttal nincs mibe belekötni. Azon talán lamentálhatunk, hogy a nyílt világú autós játékok műfaja már csak méretében bővül, a formula rég kiforrott, de a műfajnak megvannak a határai, azokon belül pedig ennél többet egyelőre semmi más nem képes nyújtani. A hangulaton már élcelődtem eleget, a tartalom kiváló, az ár pedig, bár magas, a Forza Horizon 5 az Xbox Game Pass előfizetés részeként is elérhető, azaz aki befizet a Microsoft havi 3000 forintért kínált szolgáltatására, a megjelenés napjától fogva nyüstölheti, amíg rá nem un. És hát az nem holnap lesz.

Szerző: Smejkál Péter