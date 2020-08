A Facebook megint elkezdett fiókokat tiltani a semmiből

Így állíthat be új szív reakciót a Messengerben

Tavaly már többször is volt rá példa, hogy a Facebook felfüggesztette olyan felhasználók profilját, akik elmondásuk szerint semmilyen kifogásolható aktivitást nem végeztek a közösségi oldalon. Tavaly július elején magyar fiókok estek áldozatul, akkor mindössze annyit közölt a cég, hogy az érintett fiókok megsértették a felhasználói szabályzatot. További vizsgálat után úgy találták, hogy a megosztott, sértőnek talált tartalmat a felhasználók jó szándékúan tették közzé annak céljából, hogy felhívják a figyelmet egy problémára. Ugyanígy tavaly októberben több ezer külföldi netező számolt be hasonlóról, akkor a #FacebookLockout hashtaggel osztották meg történetüket a Twitteren.

Úgy tűnik, idén is hiba csúszott a gépezetbe: az elmúlt hét során több magyar olvasónk is felhívta rá a figyelmet, hogy újabb tiltási hullámról lehet szó, 72 órás felfüggesztést kaptak a közösségi oldaltól, szexuális tartalom megosztására hivatkozva. A visszajelzések szerint a letiltott magyarok egy része 72 óra leteltével probléma nélkül visszakapta a fiókját, mások pedig arról számoltak be, hogy újabb 72 órát kaptak.

A napokban a külföldi netezők is hasonlóról számolnak be a Twitteren, a #facebookdisabledme hashtaget használva. Főleg azokat érinti rosszul a dolog, akik céges oldalakat és hirdetéseket kezelnek a fiókjukon keresztül.

A Facebook egyelőre nem adott hivatalos tájékoztatást a letiltásokkal kapcsolatban. Kérdéseinket elküldtük a közösségi oldal kapcsolattartójának, amint érkezik válasz, cikkünket frissítjük.

(Kiemelt kép: GettyImages)