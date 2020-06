Huawei MatePad Pro: a nyárra termett mindentudó tablet (x)

Kell egy olyan eszköz, amivel akár ugyanolyan színvonalon dolgozhatsz, tanulhatsz vagy szórakozhatsz, mint az otthoni laptoppal, de mégis könnyen magaddal viheted bárhová? A Huawei MatePad Pro a tökéletes megoldás!



Hónapokat kellett a szobánkban ülnünk a kijárási korlátozások miatt, sokunknak a szórakozási lehetőséget, a munkakörnyezetet és a tantermet is egyetlen PC vagy laptop jelentette. Épp ezért most, hogy egy fokkal szabadabban lehet újra mozogni, és lassan az idő is lehetővé teszi a szabadtéri tevékenységeket, jól jöhet egy olyan eszköz, amellyel mindezeket a tevékenységeket helyhez kötöttség nélkül is végezhetjük. Szünidei feladat a parkban, filmnézés a tóparton, munka a vonaton – ilyesmire a telefon már kicsi lehet, a laptop viszont kényelmetlen és nehéz: ilyenkor optimális egy erős, de könnyű tablet.

Mindenes a hátizsákban

Mit tud a Huawei MatePad Pro? Egyrészt egy olyan eszköz, amely kompakt felépítése ellenére erős és gyors, tökéletesen alkalmas kreatív és üzleti felhasználásra egyaránt. Motorja a Huawei csúcsmobiljaiban is megtalálható Kirin 990 rendszerchip, amely garantálja, hogy a ma elérhető appok, sőt a következő években megjelenő alkalmazások is fürgén, megbízhatóan működjenek, mindemellett a villámgyors grafikus vezérlő és a GPU Turbo technológia a PC-s játékgépekhez mérhető megjelenítésért felel. A 7250mAh kapacitású akku elegendő energiát biztosít ahhoz, hogy hosszú időre elfelejthessük a konnektorokat, ha pedig időnként mégis fel kell frissítenünk a készülék akksiját, akkor sem kell hosszú időt röghöz kötötten eltölteni a 40 wattos kábeles, vagy 27 wattos vezetéknélküli töltésnek köszönhetően.

Multimédiás tekintetben a MatePad Pro egy igazi miniatűr mozi. A 10,8 hüvelykes kijelzője 2560 x 1600 képpontos felbontással, 540 nites fényerővel és 1500:1 kontrasztaránnyal még a legnagyobb napsütésben is jól látható, színgazdag, éles képet ad, míg a videók, filmek minősége minden eddiginél magasabb lesz a HDR10 támogatás, a ClariVu technológia és az SDR2HDR átalakítás miatt. A panel ráadásul szinte a teljes előlapot befedi, csupán 4,9 milliméteres kávák határolják, és az apró előlapi kamera is csak egy apró lyuk formájában bújik meg az egyik sarokban. Az élményt fokozza a Harman/Kardon segítségével kalibrált négy hangszóró is, amelyek SWS Surround hangképre is képesek, hogy bárhol belefeledkezzünk a filmek hangzásvilágába.

A mindössze 492 grammos és 7,99 milliméter vékony MatePad Pro borítása többek között a repülőgépek gyártásában használt fémötvözeteket is tartalmaz. Egyszerre erős és mégis légies a tablet kialakítása, amelyet nehézség nélkül magunkkal vihetünk egy hátizsákban, de akár egy vékony mappában a papírok között is elfér.

A 8 megapixeles előlapi kamera, bár szelfi – készítésre is kiválóan alkalmas, igazán a videós hívásokban, céges távolsági meetingek lebonyolításában nyújt nagyszerű segítséget. Ehhez párosul az öt mikrofon is, amely képes távolról is érthetően közvetíteni a hangokat, akkor is tisztán értik majd a mondandónkat a résztvevők. Az előlapi kamerán túl, a hátoldalon található 13 megapixeles kamera pedig akkor segít, ha egy jó pillanatot fotón vagy videón úgy szeretnénk gyorsan megörökíteni, hogy ehhez ne kelljen a telefon után kotorászni.

Szabd testre és használd bármire!

Egy erős és gyors tablet önmagában persze nem sokat érne a megfelelő szoftverkínálat nélkül. Az is fontos, hogy olyan alkalmazások közül választhassunk, amelyek tökéletesen az eszközre szabva, megbízhatóan és biztonságosan futnak. A MatePad Pro esetében ezt segíti a Huawei Mobile Services (HMS) kínálata, amelyet az AppGallery nevű alkalmazás-áruházon keresztül lehet telepíteni.

Már az üzembe helyezés után találunk a tableten több hasznos appot is, ilyen például a Huawei Memo, amely még arra is alkalmas, hogy a MatePad Pro mellé kapható M-Pen érintőtollal használjuk, és kézírással jegyzeteljünk. De igénybe vehetünk olyan irodai és kommunikációs alkalmazásokat is, amelyekhez az okos mágneses billentyűzet lehet a megfelelő kiegészítő: ezzel már szinte teljes értékű laptoppá változtathatjuk a tabletet, hogy komolyabb feladatokat is elvégezhessünk rajta – még mindig könnyedén, út közben, megszabadulva a korábbi kötöttségektől.

Jön tehát a nyár és a mozgás szabadsága – ha emellett dolgozni, tanulni szeretnénk, vagy út közben sem akarunk lemondani a digitális szórakozási, kapcsolattartási lehetőségekről, a Huawei MatePad Pro egy olyan társ lehet, amely összeköti a munkát a szabadsággal, a mozgást a digitális feladatokkal.