Most három játékot szerezhet be egyszerre ingyen

A koronavírus-járvány miatt rengeteg időt töltünk a négy fal között, gyerekek és felnőttek egyaránt, és ilyenkor igazán jól jön, ha valamivel le tudjuk kötni magunkat. Ebben segíthetnek a különböző videojátékok, amikből most hármat ingyen lehet beszerezni a Ubisoft jóvoltából. Az Assassin’s Creed 2, a Rayman Legends és a Child of Light már korábban is elérhető volt néhány napig térítésmentesen, a francia kiadó ugyanakkor most pár napig ismét elérhetővé tette mindhárom programot.

Az Assassin’s Creed második része ugyan inkább a felnőtt játékosoknak ajánlott, ugyanakkor a platformer műfajú Child of Light és a Rayman Legends elé gyerekek is nyugodtan leültethetők, sőt az utóbbi esetében arra is van lehetőség, hogy egyszerre két karaktert irányítva teljesítsük a pályákat.

A három játék megszerzéséhez nem kell mást tenni, mint ellátogatni a Uplay digitális áruház weblapjára, készíteni egy regisztrációt (ha még nincs), ezen a linken igényelni a programokat, amik a kliensprogram letöltését követően már ott lesznek a saját játéklistánkban – amennyiben ezt május 5-ig megtesszük, úgy az említett játékok bármikor újra letölthetők és játszhatók lesznek.