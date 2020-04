Nem tudott a csúcsra törni a Samsung Galaxy S20 Ultra

Zseni: a Samsung új tévéinek csomagolásából akár macskaodú is építhető

A szemünknél is részletesebben látna a Samsung új kamerája

A Samsung idén februárban mutatta be a Samsung Galaxy termékcsalád legújabb készülékeit, az S20, S20 Plus és S20 Ultra készülékeket, amik közül az utóbbi olyan extrákkal rendelkezik, mint a 108 megapixeles főkamera és a százszoros digitális nagyítás. Ez ugyanakkor kevésnek bizonyult, hogy a készülék felkerüljön a mobilfotózás terén legjobbnak számító telefonok dobogójára a DXOMarknál.

A független és az egész mobilpiac által hivatkozási alapnak tekintett szakportál tesztjén az ötkamerás mobil 122 pontot gyűjtött, ami alapvetően tisztességes eredmény, ugyanakkor

csak a hatodik helyre volt elég a DxOMark jelenlegi listáján.

Az S20 Ultra azonos pontszámon osztozik a Huawei V30 Pro készülékkel, és megelőzi a Huawei Mate 30 Pro 5G, a Xiaomi Mi 10 Pro, az Oppo Find X2 Pro, a Honor 30 Pro+ és a jelenlegi csúcsnak számító Huawei P40 Pro is. Ezzel részben bebizonyosodott, hogy a nagyobb számok (108 MP, 100x zoom) nem feltétlenül jelentenek mindennél jobb minőséget, ugyanakkor az is kétségtelen tény, hogy a Samsung aktuális csúcskészülékével a hatodik hely ellenére is gyönyörű képeket lehet készíteni.