Ez a fogkefe nemcsak elektromos, de azt is megmondja, mennyire vagyunk alaposak

Szónikus tisztítás, okostelefonos alkalmazás, egyetlen érintéssel beállítható szájápolási minták, értékelés minden fogmosás után és érintésérzékeny kijelző – többek között ezt kínálja Oclean X, a Xiaomi legújabb elektromos fogkeféje. Tesztünkből pedig kiderül, hogy pontosan mire számíthatunk, ha nem hagyományos, hanem okoseszközt használunk a fürdőszobában.

A Xiaomi sokak számára a robotporszívókkal vagy az olcsó okostelefonokkal egyenlő, de aki kicsit is jártas a márka kínálatában, az tudja, hogy a gyártó a műszaki cikkek szinte teljes skáláját lefedi, így elektromos fogkefét is kínálnak a vásárlóknak. Ezen a területen a legújabb modelljük az Oclean X, ami leginkább azzal igyekszik kitűnni a tömegből, hogy egy színes, érintésérzékeny kijelzővel is felszerelték. Cikkünkben arra is igyekszünk választ adni, hogy ennek van-e bármi haszna a mindennapokban.

Oclean X: fogat mosni jól tud

A készülék beüzemelése nem nagy kunszt: csak le kell tölteni az Oclean alkalmazást, követni a telefonon megjelenő utasításokat, és pár másodperc alatt össze is „köthető” az eszköz az applikációval. A fogmosás ezután rögtön meg is kezdhető, az indításhoz nem kell mást tenni, mint megnyomni a kijelző alatti gombot, és az eszköz azonnal rezegni kezd.

Nincs mozgó alkatrész, nem forog semmi, az Oclean X szónikus megoldással dolgozik: az elektronika a cserélhető fej sörtéit rezegteti elég intenzíven. Ennek előnye, hogy a hagyományos fogkefékkel ellentétben nincs szükség arra, hogy erővel a fogunkhoz nyomjuk a sörtéket, elég arra figyelni, hogy az eszközt megfelelően navigáljuk a szájüregünkben, elérve még a leghátsó fogainkat is.

A zúgás, és a szüntelenül rezgő sörték okán kicsit olyan érzésünk lehet, mintha saját magunkon végeznénk fogorvosi kezelést,

de ez 2-3 alkalom után megszokható. Az eredmény viszont magáért beszél: az eszköz kiváló munkát végez, más elektromos fogkefékhez képest is, ha pedig korábban csak „kézivezérlésű” megoldással éltünk, akkor azonnal megérthető, miért esküszik rengeteg ember erre a módira. Nem kell szakembernek lenni, hogy érezzük, sokkal hatékonyabb volt a tisztítás, mintha a hagyományos fogkefék használatakor.

Amit még érdemes tudni, hogy a fejet négyhavonta ildomos cserélni (négyezerért kapunk kettőt), az akkumulátor pedig napi 2-3 használat mellett akár három hétig is bírja. A fogkefe mellé jár egy USB-s dokkoló, töltéskor ebbe kell beállítani az eszközt, illetve a kis bázisállomás akár a falra is felragasztható, a nyél pedig egy mágnesnek hála hozzátapad. Töltés viszont ilyenkor nincs, szóval a szufla fogytával a dokkolót mindig le kell pattintani a falról, hogy beletehessük a fogkefét.

Kijelző, de minek

Nem fogunk kertelni, már most kimondjuk: a fogkefének annyira kell egy kijelző, mint halnak a bicikli. A képernyő gombnyomással éleszthető fel, és az első, amit látunk, az a pontos idő, a dátum és az aktuális napszak – teljesen felesleges. Egy balra suhintással már hasznosabb információkat kapunk: a beállított rezgés erőssége, a fogmosás időtartama, és a módozat, ami tisztítás, fehérítés vagy masszázs lehet.

Felfelé lapozva újabb menüpontok találhatunk: itt mósodítható a rezgés erőssége, az időtartam és a mód, illetve beállítható egy jelzés, hogy mikor érdemes áttérnünk másik területre fogmosás közben. Utóbbi úgy működik, hogy egy másodpercre megáll a motor – ez tehát nem hiba, hanem egy értesítés, miszerint ideje jobbról balra, alulról felülre vagy éppen kívülről bentre váltani.

Persze felmerülhet a kérdés, ezt honnan tudja a fogkefe? Onnan, hogy egy hattengelyes giroszkóp figyeli a mozdulatainkat, és ebből a szoftver megállapítja, hogy a szájüregünk egyes területein mennyire voltunk alaposak. A kijelzőn a fogmosás végeztével erről százalékos kimutatást kapunk, így azonnal látszik, hogy melyik résznek (bal lent és fent, illetve jobb lent és fent) érdemes újra nekiesni.

Nagyjából ez az egyetlen igazán hasznos információ, ami megjelenik a fogkefén, viszont ezért kár volt kijelzőt tenni az eszközre, hiszen mindez simán ellenőrízhető az applikációban is.

A képernyőnek ráadásul nemcsak azért felesleges, mert a korábban felsorolt beállítások szinte mindegyike elvégezhető az alkalmazásban, de az érintésérzékeny része is katasztrofális. Sokszor kínszenvedés navigálni a menüben, az opciók kiválasztása nyögvenyelős, ha pedig vizes lesz a felület (ami fogmosás közben azért elég sűrűn előfordul), akkor a képernyő egyenesen használhatatlanná válik.

Azért van értelme az okosságnak

Az eszközzel érkező okosfunkcióknak ugyanakkor van értelme. Az applikáció minden fogmosás után szinkronizál a kütyüvel, így naptárban követhetjük, pontosan hányszor végeztünk szájápolást, a rendszer százalékkal értékel minden alkalmat, és arról is pontos kimutatást közöl, hogy mennyi időt töltöttünk a fogsorunk egyes részeinek tisztításával. Ezért felesleges a kijelző, mert itt sokkal részletesebb és pontosabb adatokat kapunk – már ha egyáltalán kíváncsiak vagyunk rá.

És ez még nem minden, hiszen a Plans menüpont alatt összesen 16 különböző mód (eltérő intenzitású fehérítések, érzékenyebb megoldások, fogszabályzóhoz igazított rutin) várja, hogy egyetlen mozdulattal áttöltsük a készülékre, és mindegyikhez kapunk egy vizuális útmutatót, hogy a maximumot hozhassuk ki a fogmosásból. Emellett adott a lehetőség, hogy mi magunk hozzunk létre egyedi programokat, lépésenként állítva az időtartamot, a módot és az intenzitást.

Sokaknak már ezek a funkciók is túlzásnak tűnhetnek, de ha valaki szeretne az átlagosnál jobban odafigyelni a fogaira, és komolyan veszi a fogmosást, az nagyszerűen ki tudja használni az Oclean X szoftveres képességeit. Az eszköz alap képességeibe szintén nem lehet belekötni, hiszen a fogtisztítást tisztességesen, a hagyományos megoldásnál sokkal alaposabban végzi. A kijelző értelme ugyanakkor megkérdőjelezhető, és nem biztos, hogy emiatt van értelme 18 ezer forintot fizetni, mikor a szintén szónikus Xiaomi Mijia elektromos fogkefe már hatezer forintért olcsóbban is hazavihető.