Egyes online szolgáltatások nem bírják a karanténban lévő emberek rohamát

A karantén az olasz internetet is megterheli

Magyar idő szerint a délelőtti órákban teljesen leálltak a Nintendo online szolgáltatásai, azaz nem lehetett vásárolni a digitális áruházban és nem voltak elérhetőek Switch, a Wii U és a 3DS konzolok internetet igénylő funkciói sem, és az egyes játékok online részei sem működtek. A hibát maga a vállalat is elismerte, és bár nem részletezték, hogy mi okozta a problémát, a leállásnak jó eséllyel ahhoz van köze, hogy a felhasználókat kiszolgáló rendszerek nem bírják a karanténban lévő emberek rohamát.

Rekordok dőlnek meg a koronavírus miatt Ennyi ember talán még sosem játszott egyszerre a világon.

A videojáték remek választás, ha igyekszünk otthon elütni az időt, emellett interakcióra ad lehetőséget a barátainkkal vagy random emberekkel, és mi magunk is összeállítottunk egy listát, amiben játékokat ajánlottunk karantén esetére. Ahogy azonban egyre több ember fordul a PC-k és a konzolok felé, úgy nő meg a terhelés, amire a jelek szerint a rendszerek nincsenek felkészítve.

Ahogy arról a Gizmodo is beszámolt, az elmúlt napokban nemcsak a Nintendo rendszere adta meg magát, de a PlayStation Networknél és az Xbox Live-nál is akadtak fennakadások, és az olyan népszerű játékok, mint a Player Unknown’s Battlegrounds, a GTA 5, a Fortnite, az Apex Legends, Destiny és a Call of Duty sem mindig tudták tartani a lépést a felhasználói oldal látványosan megnövekedő igényeivel.