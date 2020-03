Derítsen fel egy járványt, amíg kénytelen otthon maradni

A kormány március 11-én egészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett , ami többek között azt jelenti, hogy bezárnak az egyetemek, 100 fő felett nem lehet beltéri rendezvényeket tartani, ráadásul egyre többen dolgoznak home office-ban, és sokan már a szabadidejükben sem szívesen hagyják el az otthonukat az új koronavírus járvány miatt. De mit lehet csinálni otthon, ha elfogy a Netflix, az olvasnivaló, és már mindent kitakarítottunk? A videójáték most is jó választás lehet, így össze is válogattunk ötöt, méghozzá olyanokat, amelyeknek valamilyen módon köze van fertőzésekhez vagy járványokhoz.

Tom Clancy’s The Division-sorozat

Listánk talán legaktuálisabb tagja a Ubisoft istállójából származó, immáron két részt számláló The Division, ami a világban jelenleg tapasztalhatónál sokkal keményebb helyzetbe dobja a játékost. Az első rész helyszíne a halálos vírus miatt karantén alá vont New York, ahol egy titkos szervezet frissen aktivált alvó ügynökeként kell kiderítenünk a rendkívül veszélyes, milliók halálát okozó fertőzés eredetét, nem mellesleg rendet kell tennünk a Nagy Almát uraló különböző agresszív frakciók között.

A The Divison egy külső nézetes akciójáték, ami több tucat órára képes lekötni a felhasználókat, ráadásul online játszható kooperatív módban is, azaz nem kell egyedül harcolni, becsatlakozhatnak mellénk a barátaink is. A kihalt, szeméttől zsúfolt téli New York látványa mind a mai napig hátborzongatóan lenyűgöző, akcióból és feladatokból nincs hiány, folyamatos a fejlődés, rengeteg extra képesség bevethető, ha pedig valaki rákattan a játékra, akkor a sztori befejeztével veheti is elő a második részt, ahol már a járvány által lepusztított Washingtonban kell rendet tenni.

Elérhető a következő platformokon: PC, PlayStation 4, Xbox One

Resident Evil 2

Listánk második tagjánál szintén komoly szerepe van egy vírusnak, viszont itt nemcsak meghalnak tőle az emberek, de holtukból vissza is jönnek, és a Resident Evil 2-ben lényegében a kezdődő zombiapokalipszis gócpontjában, Raccoon Cityben kell helyt állnunk, kezdéskor pedig még azt is kiválaszthatjuk, hogy kinek a bőrébe bújva (Leon S. Kennedy vagy Claire Redfield) tesszük mindezt.

A játék különlegessége, hogy eredetileg 1998-ban jelent meg az első PlayStation konzolra, az általunk ajánlott verzió ennek a 2019-es remake-je: a fejlesztők az eredeti mintájára, de az alapoktól építették újra a játékot, tehát nem egy olyan kiadást kapunk, ahol egyszerűen HD felbontásra húzták a textúrákat.

Ami viszont nem változott, az a zseniálisan rémisztő hangulat: a Resident Evil 2 ízig-vérig horrorjáték, ami még akkor is képes a frászt hozni az emberre, ha már kívülről ismeri minden egyes pillanatát. Az pedig már csak hab a tortán, hogy a játék tartalmát illetően sincs okunk panaszra: mindkét szereplővel érdemes végigjátszani a sztorit, új tartalmakat és játékmódokat nyithatunk meg, és a hivatalos befejezést is csak akkor láthatjuk, ha másodszor is végigverekedjük magunkat a cselekményen. Egy esetleges karantén idejét simán kitölthetjük pusztán ezzel az egy programmal.

Elérhető a következő platformokon: PC, PlayStation 4, Xbox One

The Last of Us

A The Last of Us valamivel tovább megy, mint a The Divison és a Resident Evil 2: itt egy veszélyes spórákat termelő gomba tizedeli meg és változtatja át az embereket. A játék nyitányában drámai pillanatok között szembesülünk a káosz kitörésével, de nem a világot kell megmentenünk. Helyette húsz évet ugrunk előre az időben: az emberi civilizáció romokban, a túlélők elzárt, lepusztult kommunákban tengődnek. Hőseink Joel és Ellie, akik együtt igyekeznek eljutni egy rejtélyes szervezethez, utuk során pedig nemcsak a fertőzöttekkel, de a saját embertársainkkal is meg kell küzdeniük.

A látvány még ma is gyönyörű, a játékmenet ötvözi a felfedezést, a lopakodást és a külső nézetes akciót, de ami igazán magával ragadja az embert, az a két főhős gyönyörű változáson áteső kapcsolata, és akkor a sztori által felvetett morális kérdésekről még nem is beszéltünk – nem véletlen, hogy HBO-sorozat is készül a sztori alapján. A The Last of Us az elmúlt tíz év egyik legjobb videójátéka, amit nemcsak azoknak érdemes elővenni, akik még sosem játszottak vele, de elzártság esetén egy újrajátszásnak is van értelme, hiszen idén – ha a koronavírus is úgy akarja – érkezik a második rész.

Elérhető a következő platformokon: PlayStation 3, PlayStation 4

Death Stranding

A tavaly ősszel boltokba került Death Stranding kicsit kilóg a sorból, hiszen itt nem egy vírus vagy járvány az apokalipszis oka, hanem furcsa túlvilági teremtmények, de az eredmény majdnem ugyanaz, mint a The Last of Us esetében. Az emberek egymástól elszigetelve tengődnek, a futárként tevékenykedő főhősként pedig – nagyon leegyszerűsítve – az a feladatunk, hogy újra összekössük a civilizáció megmaradt darabjait, miközben megküzdünk a Földet furcsa kórként megszálló túlvilági lényekkel.

A Norman Reedus és Mads Mikkelsen főszereplésével készült program inkább stratégiával megspékelt sétaszimulátor, mintsem akciójáték, de így is simán el lehet veszni benne, ráadásul a történet itt is hatalmas plusz, mert egészen a legutolsó pillanatokig tartogat érdekes csavarokat a cselekmény.

A Death Stranding ugyanakkor azért is jó választás, mert a játékon belül olyan helyekre juthatunk el, ahová a mostani, koronavírustól terhes időkben nem nagyon van lehetőség. A szabadon bejárható helyszínek olyanok, mintha Izlandon vagy az Alpokban járnánk: érintetlen zöldellő völgyek és szirtek kristálytiszta patakokkal, vagy éppen égbe nyúló hegycsúcsok, ahol térdig gázolunk a hóban. A történet felgöngyölítése nagyjából hatvan óra, az összes feladat teljesítése pedig ennek a dupláját veszi igénybe, szóval rengeteg otthon töltött napot elüthetünk ezzel a nem mindennapi programmal.

Elérhető a következő platformokon: PlayStation 4

Dr. Mario World

Az eddig felsorolt programok AAA-kategóriás játékok, amiknek a futtatásához minimum egy közepesen erős PC vagy valamilyen konzol szükséges. Éppen ezért beválogattunk egy jóval könnyedebb és egyszerűbben elérhető játékot is, a mobilos Dr. Mario Worldöt, aminek a letöltése ráadásul ingyenes.

A klasszikus, eredetileg NES-re és GameBoy-ra megjelent program telefonos verziójában ugyanaz a feladat, mint a két évtizedes ősben: a ránk váró, egyre fifikásabb pályákon a különböző kapszulákat szín szerint kell összeilleszteni Tetris-szerűen, így pusztítva el a gonosz kis vírusokat.

A program régebbi mobilokon is simán működik, a játékmenet pedig viszonylag gyorsan elsajátítható, még azok számára is, akik alapvetően nem szoktak ilyen programokkal szöszölni, és amennyiben ráérzünk a Dr. Mario World ízére, meglehetősen sok időt tölthetünk vele, köszönhetően az olyan extráknak, mint a különböző karakterek, akik természetesen mind-mind eltérő képességekkel rendelkeznek.

Elérhető a következő platformokon: Android, iOS

+1: Call of Duty Warzone

Listán utolsó tagjának már végképp nincs köze a vírusokhoz vagy a járványokhoz, viszont a világ egyik legnépszerűbb játéksorozatának legújabb része, nem mellesleg ingyenes minden platformon! A Call of Duty Warzone egy újabb battle royale játék (akárcsak a PUBG vagy a Fortnite), ami ugyan csak online játszható, ott viszont egyszerre 150 ember feszülhet egymásnak a csatatéren – szerencsére a digitális világra nem érvényesek az egészségügyi veszélyhelyzet szabályai.

A Warzone-ban három fős csapatokban lehet játszani, méghozzá a battle royale és plunder játékmódokban. Előbbi a már említett klasszikus, ahol egyszerre 150-en ugranak egymásnak egyre szűkülő terepen, és az a csapat győz, amelynek tagjai utolsónak maradnak életben. A plunder ezzel szemben taktikusabb megközelítést kíván: azon osztag győz, amelyik a legtöbb lóvét gyűjti – fosztogatással, az ellenfelek pénzének megszerzésével, illetve különféle feladatok teljesítésével.

Elérhető a következő platformokon: PC, PlayStation 4, Xbox One

Kiemelt kép: Tom Clancy’s The Division / Ubisoft