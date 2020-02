A Xiaomi lenyomta a Huaweit, már a Mi 10 Pro a legjobb telefon fotózásra

Xiaomi Redmi Note 8T: ennél jobb telefont most aligha talál 60 ezer forint alatt

A Xiaomi a mai napon mutatta be Kínában a Mi 10 és a Mi 10 Pro készülékeket, melyek közül az utóbbit a független és az egész mobilpiac által elismert DxOMark már a bejelentés előtt megkapta tesztelésre. A szakértők természetesen értékelték is a készüléket, ami annak rendje és módja szerint le is taszította trónjáról a Huawei Mate 30 Pro 5G-t, ami eddig vezette a legjobb kamerával rendelkező telefonok listáját. A Xiaomi Mi 10 Pro összesen 124 pontot kapott a DxOMarktól, amire korábban még sosem volt példa.

És mivel sikerült ezt elérni? A Mi 10 Pro hátlapján összesen négy lencse kapott helyet: egy 108 megapixeles fő egység, egy 8 megapixeles szuper teleobjektív, tízszeres hibrid optikai zoommal és optikai képstabilizátorral, egy 12 megapixeles portré szenzor, illetve egy 20 megapixeles ultra széles látószögű kamera. Emellé ráadásul combos hardver is társul: Snapdragon 865 chipset, Adreno 650 grafikai egységgel, és a mobil kapható lesz 12 GB memóriával (LPDDR5) és 512 GB háttértárral (UFS 3.0) is.

Az aksi 4500 milliamperes, és ahogy azt tudni lehetett, a telefon támogatja az 50 wattos vezetékes gyorstöltést, a 30 wattos vezeték nélküli gyorstöltést és a 10 wattos vezeték nélküli visszatöltést. Mindez nem kevés pénzbe kerül: a Mi 10 Pro legdurvább verziójáért Kínában 267 ezer forintnak megfelelő jüant kell fizetni. Ez egyben azt is jelenti, hogy ha a készülék hivatalosan megérkezik Magyarországra, akkor ez lehet az első Xiaomi telefon, amiért 300 ezer forint körüli összeget kell majd fizetni.

Xiaomi Mi 10 Pro specifikációk:

Kijelző: 6,67 ” AMOLED kijelző, 2340 x 1080 pixel, 90 Hz képfrissítés, 1.120 nit fényerő, HDR10+

6,67 ” AMOLED kijelző, 2340 x 1080 pixel, 90 Hz képfrissítés, 1.120 nit fényerő, HDR10+ Chipset: Snapdragon 865, Andreno 650

Snapdragon 865, Andreno 650 Memória: 8 / 12 GB

8 / 12 GB Tárhely: 356 / 512 GB

356 / 512 GB Hátlapi kamerák: 108 MP fő kamera, f/1.69, széles látószög, 1/1.33″, PDAF, OIS+EIS, 1.6µm; 8 MP szuper teleobjektív, 10X hibrid optikai zoom, OIS optikai képstabilizátor, 1.0 μm, f/2.0 rekesz; 12 MP portré, 2x optikai zoom, 1.4 μm nagy pixel, 2PD kétmagos fókusz, f/2.0 rekesz; 20 MP ultra széles látószögű lencse, 117° széles látószög, f/2.2 rekesz

108 MP fő kamera, f/1.69, széles látószög, 1/1.33″, PDAF, OIS+EIS, 1.6µm; 8 MP szuper teleobjektív, 10X hibrid optikai zoom, OIS optikai képstabilizátor, 1.0 μm, f/2.0 rekesz; 12 MP portré, 2x optikai zoom, 1.4 μm nagy pixel, 2PD kétmagos fókusz, f/2.0 rekesz; 20 MP ultra széles látószögű lencse, 117° széles látószög, f/2.2 rekesz Előlapi kamera: 20 MP szelfi kamera, f/2.0, széles látószög, 1/3″, 0.9µm

20 MP szelfi kamera, f/2.0, széles látószög, 1/3″, 0.9µm Akkumulátor: 4500 mAh

4500 mAh Operációs rendszer: Android 10 / MIUI 11

Xiaomi Mi 10 specifikációk:

Kijelző: 6,67 ” AMOLED kijelző, 2340 x 1080 pixel, 90 Hz képfrissítés, 1.120 nit fényerő, HDR10+

6,67 ” AMOLED kijelző, 2340 x 1080 pixel, 90 Hz képfrissítés, 1.120 nit fényerő, HDR10+ Chipset : Snapdragon 865, Andreno 650

: Snapdragon 865, Andreno 650 Memória: 8 / 12 GB

8 / 12 GB Tárhely: 356 / 512 GB

356 / 512 GB Hátlapi kamerák: 108 MP fő kamera, f/1.69, széles látószög, 1/1.33″, PDAF, OIS+EIS, 1.6µm; 13 MP, f/2.4, 12mm, ultraszéles; 2 MP, f/2.4 mélységérzékelő; 2 MP, f/2.4, 2-10 cm makró lencse

108 MP fő kamera, f/1.69, széles látószög, 1/1.33″, PDAF, OIS+EIS, 1.6µm; 13 MP, f/2.4, 12mm, ultraszéles; 2 MP, f/2.4 mélységérzékelő; 2 MP, f/2.4, 2-10 cm makró lencse Előlapi kamera: 20 MP szelfi kamera, f/2.0, széles látószög, 1/3″, 0.9µm

20 MP szelfi kamera, f/2.0, széles látószög, 1/3″, 0.9µm Akkumulátor: 4780 mAh

4780 mAh Operációs rendszer: Android 10 / MIUI 11

