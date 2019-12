Ritka égi robbanást sikerült videóra venni

Ritka jelenséget sikerült felvennie a TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) űrszondának: a szemcsés felvételen éppen az látszik, ahogy egy üstökös felrobban. A szonda time-lapse felvételt készített a robbanásról, ami ugyan elég szemcsésre sikeredett, mégis segíthet megértenünk, hogy miért robbannak fel rejtélyes módon az üstökösök – írja a Science Alert.

A robbanásoknak jelenleg két lehetséges okuk van, de a most felrobbant üstökösről szóló, a The Astrophysical Journal Letters-ben megjelent tanulmány nem tisztázza, vajon melyik lehet az ok ennél az adott égitestnél. Mindkét elméletnek ahhoz van köze, hogy a Nap az üstökös felszíne alatti vizet elpárologtatja: az egyik szerint hirtelen, ami robbanást idéz elő, a másik szerint pedig akkor, amikor az üstökös felszíne kicsit beomlik, és felszínre hozza az addig rejtett jeget, ami hirtelen szublimálódik.

A NASA kutatói kijelentették, hogy nem tudják megjósolni, mikor történnek ilyen robbanások, éppen ezért olyan ritkaság, hogy a TESS-nek sikerült most felvételt készítenie róla.