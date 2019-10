Hőkamera szúrta ki a mellrákot

Egy nő az edinburgh-i Camera Obscura és az Illúziók Világa múzeumba látogatott, és szuvenírként hazavitt magáról egy hőkamerával készített fotót – csakhogy egy nagyon furcsa foltot vett észre az egyik melle fölött, úgyhogy megmutatta az orvosának, hogy mi lehet az. Kiderült, hogy egy melldaganat, és a hőkamerának hála sikerült korai stádiumban megfogni – írja a CNN.

A 41 éves Bal Gill először a neten kutakodott azután, hogy mit jelenthet ez a folt a felvételen, csak ezután lett neki gyanús, hogy bajt is jelezhet. Az orvosa rögtön diagnosztizálta, de azt is elmondta neki, hogy nagyon szerencsés, a hőkamerák ugyanis általában nem túl hatékonyak az ilyen célokra.

In May of this year, Bal visited us at Camera Obscura on a family trip to Edinburgh. Little did she know that her simple visit and a photograph would not only change her life but in fact, save her life. Read more about Bal’s incredible story here: https://t.co/vffxFAKCyJ pic.twitter.com/V0GXsryKEP

— Camera Obscura (@camobscura) October 22, 2019