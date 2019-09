Egy hajszálon múlt az űrbaleset

Az Európai Űrügynökség most biztosan elég pipa a SpaceX-re: a Forbes-nak a szervezet űrszemétért felelős osztályának vezetője, Holger Krag elmondta, hogy Musk egyik Spacelink műholdja majdnem összeütközött az ESA kommunikációs műholdjával, és nem a SpaceX-en múlt, hogy nem történt ütközés. A szakember szerint Musk csapata tudott a pályaproblémáról, mégsem tett semmit, ezért

az űrügynökségnek kellett végül pályát módosítania, ilyenre azonban még soha nem volt példa.

Nem az ESA műholdjának kellett volna kitérnie, hanem a SpaceX miniszatellitjének, előbbi ugyanis kilenc hónappal öregebb a Starlink műholdjánál. Az ezer az egyhez ütközési esélyt a Pentagon szúrta ki, és értesítette mindkét szervezetet, ez ugyanis csillagászati szempontból már elég komoly veszélynek számít, főleg, ha belegondolunk, hogy több millió eurós eszközről van szó.

A helyzet rávilágít arra, hogy a több ezer miniműhold mekkora problémát jelenthet majd a most működő műholdak számára, és arra is, hogy milyen mértékű űrszemétre kell majd számítani, ha egyszer befejezik a működésüket. A SpaceX műholdkonstellációjával nem ez az első probléma: nemrég azért is kritizálták az újítást, mert finoman szólva is megzavarja a földi távcsövek munkáját. A rádióasztronómia képviselői igencsak aggódnak: ugyan a jelenlegi 60 műhold még nem zavar be nagyon, de a tervezett 12 ezer gyakorlatilag ellehetetleníti majd a földi távcsövek munkáját.

Ez a mennyiség megháromszorozná a jelenleg a Föld körül keringő műholdak mennyiségét.

A SpaceX azt tervezi, hogy évente kétezer, összességében pedig néhány év alatt 12 ezer műholdat bocsát fel a világűrbe az egyelőre csak az Egyesült Államokban engedélyezett Starlink projekthez. Musk jelezte: még idén, de legkésőbb jövőre elkezdi a globális „űrinternet” népszerűsítését, amely hihetetlenül felgyorsítaná a jelenleg átlagosnak számító, másodpercenkénti 5,6 megabites adatforgalmat.