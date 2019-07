Nemcsak az amerikai elnökválasztást, a Brexitet is befolyásolhatta a Cambridge Analytica

A Cambridge Analytica nevével nem sokan találkoztak egészen a 2014-es amerikai elnökválasztási kampányig, amikor a közösségi oldal több millió regisztráltjának adatait szerezte meg és használta az engedélyük nélkül. Ezeket az adatokat aztán arra használhatták, hogy a közvéleményt befolyásolják az elnökválasztással kapcsolatban. Most a The Guardian arról cikkez, hogy az elemzőcégnek a Brexithez is köze lehetett, egészen pontosan a Leave.EU kampányhoz.

A kompromittáló e-maileket Brittany Kaiser, a Cambridge Analytica volt vezetője hozta nyilvánosságra, ezeket a cég a Brexitet kezdeményező UKIP párt illetékeseivel váltotta. Korábban is sejtették, hogy a kampány nem volt teljesen tiszta (nem tudni például, hogy honnan jött rá a pénz, ami megint egy nagyon fontos aspektusa a dolognak), most pedig bebizonyosodott, hogy a felhasznált adatok sem mind voltak jogtiszták.

A brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség tavaly már eljárást indított a kampányfőnökök ellen, valószínűleg a CA-val való kapcsolat is hasonló szankciókat von majd maga után.

A Cambridge Analyticának egyébként nem volt semmilyen szerződése a Leave.EU-val vagy az UKIP-pel, helyette közvetítőkön keresztül kapta meg a fizetést a munkájáért – derül ki a cikkből.