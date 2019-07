Így nézhet ki az ősszel érkező Huawei Mate 30 Pro

A Huawei Mate 20 és Mate 20 Pro tavaly ősszel kerültek forgalomba, és amellett, hogy irgalmatlanul jó kamerákkal szerelte fel őket a kínai cég, főleg azzal hívták fel magukra a figyelmet, hogy a fő egységek egy négyzet alapú „szigetbe” kerültek a hátlapon, ezzel egészen egyedi dizájnt kölcsönözve a készülékeknek. A tavalyi modellek utódjai idén ősszel várhatók, értelemszerűen Mate 30 néven. Az elmúlt napokban képek is elkezdtek szivárogni a Huawei Mate 30 Pro külsejével kapcsolatban, amik alapján egészen radikális változás várható a hátlapon – eltűnhet a négyzetes megoldás, hogy a helyét kör alakú dizájn vegye át.

Csütörtökön pedig egy renderkép is kikerült a SlashLeaksre a kedden kiszúrt üveghátlap után, amin már tényleg látszik, hogy miről is lesz szó. A hátlapi kamerarendszer egységei valóban kör alakba rendeződnek, méghozzá olyan módon, hogy a vaku és három lencse a panel szélén kap helyet, míg egy negyedik szenzor középre kerül. A képen jól kivehető a Leica márkajelzés is.

A Mate 30 termékcsalád érkezése egyébként októberben várható, és az eddigi pletykák alapján a legerősebb modell, a Mate 30 Pro AMOLED kijelzővel kerül majd forgalomba, ami már tudni fogja a 90 Hz-es képfrissítést. A bennfentesek szerint visszatér a képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasó, az aksi kapacitása 4000 mAh felett lesz, a gyorstöltés terén is fejlődés várható, és jó eséllyel ezen a mobilon már a Huawei legújabb kezelőfelülete, az EMUI 10 fog futni – méghozzá az Android Q mellett, most, hogy Donald Trump részben visszavonta a kínai cégre vonatkozó szankciókat.