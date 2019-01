Rockszámot írt a Queen gitárosa a történelmi űrmisszióhoz

A Queen mára legendássá vált gitárosa eredetileg nem a zenei pályán képzelte el az életét: asztrofizikusként tanult az Imperial College-ban. Doktoriját végül 2016-ban vette át, de a zene miatt nem sokat foglalkozott a szakmával – egészen mostanáig. Része lesz ugyanis annak a kutatócsapatnak, amely elemzi a New Horizons által visszaküldött adatokat az Ultima Thuléről, a legtávolabbi aszteroidáról, amit eddig sikerült elérnünk.

May a Johns Hopkins Alkalmazott Fizikai Laboratóriumban jelentette be, hogy dolgozni fog a projekten, és azt is elmondta, hogy nem celebként, hanem kutatóként szeretne jelen lenni benne. A tudományos munka mellett azért a zenével is összekötötte a New Horizons találkozóját az Ultima Thuléval: írt egy dalt a projektről, amit az új év első óráiban tett közzé.

A “New Horizons (Ultima Thule Mix)” egy dögös rockszám arról, hogyan hódít meg az emberiség új távlatokat a világűrben, a hozzá tartozó klip pedig a New Horizons missziójából készült képekből és videókból áll.

Az Ultima Thuléről készült felvételek szerdán érkeznek a Földre, és meg fogják megerősíteni, hogy egy vagy két keringő égitestről van szó. A New Horizons 3540 kilométerre közelítette meg a középkori irodalomban szereplő „távoli szigetről” elnevezett aszteroidát. Számítások szerint az űrszonda sebessége az Ultima Thuléhoz viszonyítva másodpercenként mintegy 11 kilométer volt.

#UltimaLive was in the front row as Dr #BrianMay, expert on interplanetary dust, stereo imaging enthusiast, & guitarist for Queen, speaks to the press. Later tonight, he will premiere a #NewHorizons song. pic.twitter.com/H5975eo6ko

— Bill Higgins (@MrBeamJockey) 2018. december 31.