A Facebook kinyírja a szerelmi életünket, mi pedig hagyjuk neki

Számtalan pszichológiai és szociológiai kutatás készült már arról, hogy a közösségi média mennyire megzavarja az önképünket, az önértékelésünket, a társadalmi kapcsolatainkat és a munkavégzésünket, így nem meglepő, hogy a párkapcsolatunkat is érinti. Egy friss kutatás szerint viszont mi is pontosan tudjuk, hogy milyen rossz hatással van a szerelmi életünkre, mégis hagyjuk neki, és nem teszünk ellene semmit. De le lehet egyáltalán szokni róla? És érdemes?

Az X- és Y-generáció életének kikerülhetetlen része lett a közösségi média, és bár maga a felület és az éppen népszerű oldal mindig változik, azért kijelenthetjük: a Facebook, az Instagram, a Twitter és a Snapchat mesternégyesében azért majdnem mindenki profilja megtalálható. A szociális életünk jó részét itt éljük, amibe beletartozik a szerelmi életünk is, ezért nem csoda, ha

egyre több kutatás készül a közösségi média párkapcsolati hatásairól.

Annyira nem meglepő, hogy a legtöbb ilyen kutatásból az derül ki: nem járunk túl jól, ha beengedjük a Facebookot a hálószobánkba – más kérdés, hogy ez lassan már nem is a mi döntésünk, hanem egy bevett szokás, amitől nagyon nehéz megszabadulni.

NEM MINDEGY, KIT LÁJKOLGAT ÉS MIÉRT

A közösségi média teljesen új kihívásokat és problémákat hoz egy párkapcsolatba. A közösségi oldalak előtt például nem tudtunk kutakodni a Facebook-üzenetek között, nem láttuk azt sem, hogy az Instán milyen képeket lájkolgat a párunk. Nem volt probléma abból, hogy fenn van a közös kép az exszel, vagy esetleg még mindig követi Snapchaten, annak ellenére, hogy állítólag már nincs semmi közöttük.

Ezekbe a helyzetekbe nagyon könnyű belefutni, és mivel nagyon újak, egyelőre nem is tudunk nagyon mit kezdeni velük. A The New York Times-nak nyilatkozó szexuálpszichológus szerint pedig beszélni sem szeretünk róla, mivel kellemetlen, hogy olyan triviális dolgok, mint a közösségi média, ilyen komoly érzelmeket váltanak ki bennünk.

Pedig ezek az érzelmek legalább annyira valódiak, és legalább annyira foglalkoznunk kellene velük, mint azokkal, amiket a közvetlen szociális kontaktus vált ki belőlünk.

Ezzel ráadásul tisztában is vagyunk: egy 2014-es, a Pew Kutatóközpont által végzett közvélemény-kutatás szerint az X- és Y-generáció tagjainak 45 százaléka gondolja úgy, hogy a közösségi médiának komoly hatása van a kapcsolataikra. Egy még frissebb kutatás szerint ez az arány az elmúlt években növekedett: a Havas Media tanulmányában már a válaszadók 75 százaléka gondolja úgy, hogy a közösségi média káros hatással van a kapcsolataikra.

A KIRAKATSZERELMEKRE IRIGYKEDÜNK

A legtöbb kutatás azt a következtetést vonja le, hogy a fiatalok azért érzik veszélyesnek a közösségi médiát a kapcsolataikra, mert irreális elvárásokat támasztanak magukkal és a párjukkal szemben az alapján, amit közösségi médiában látnak. Ezt nem nehéz elképzelni: mivel ezeken a platformokon mindenki a legjobb oldalát igyekszik mutatni, a kapcsolatából is csak a jót emeli ki, ez pedig megtévesztő lehet.

Kialakulhat egy olyan nyomás, ami arra készteti a párokat, hogy olyanok legyenek, mint a Facebookon/Instán mosolygó szerelmesek,

és a kapcsolattal járó nehézségeket megpróbálják elrejteni. Az az illúzió alakulhat ki bennük, hogy ha nem problémamentes és felhőtlen minden nap a kapcsolatuk, akkor valami baj van vele, valahol félresiklott, hiszen a közösségi médiában nem látják, hogy másoknak is lennének problémáik.

Ugyanez történik akkor is, ha mások utazós képeit nézegetjük, vagy azon irigykedünk, hogy milyen tökéletes az alakja valamelyik éppen aktuális Instagram-sztárnak – a mögötte álló munkát, fáradságot, pénzt és időt nem látjuk, csak az eredményt. És a közösségi média pontosan erre is lett kitalálva. Milliónyi kutatás foglalkozik azzal, hogy ez a tökéletes, de hamis kép hogyan rombolja a saját önbecsülésünket.

Aztán ott van a korábban már említett teljesen új problémacsomag, ami olyan felületeket ad az önértékelési problémáinknak, amiken simán leellenőrizhetjük a partnerünk minden lépését. Egy-egy gyanús komment és kedvelés olyan lavinát indíthat, amit a közösségi média előtti időkben csak egy komolyabb gyanúra okot adó sms vagy e-mail tehetett.

Ráadásul a The New York Times szexuálpszichológusa szerint az intimitás már a hálószobából is eltűnőben van: rengeteg páciense vallotta, hogy a szex utáni cigit felváltotta a szex utáni görgetés, sőt, vannak, akik még az aktus alatt is lecsekkolják a telefonjukat.

HA NINCS BIZALOM, KÖZÖSSÉGI MÉDIA NÉLKÜL IS TÖNKREMEGY A SZERELEM

Pár dolgot érdemes megjegyezni, ha nem szeretnénk, hogy a közösségi média zavaró harmadik személyként beférkőzzön a kapcsolatunkba. Először is, érdemes tudni, hogy a Facebookon minden második nap posztoló párocskák valószínűleg kevésbé boldogok, mint mi: a Northwestern Egyetem kutatása szerint ugyanis azok osztanak meg több mindent a párkapcsolatukról, akiknek problémáik vannak, és nem érzik annyira jól magukat a párjukkal.

A közösségi médián akarják kiélni azt, ami a hús-vér kapcsolatukból hiányzik. Így azok a bejegyzések és képek, amelyektől mi behozhatatlan elvárásokat támasztunk a saját kapcsolatunkkal szemben, gyakran inkább arról árulkodnak, hogy az a szerelem sem éppen felhőtlen.

Érdemes a bizalom témakörét is átrágnunk a párunkkal, hiszen, ahogy már korábban is említettük, a közösségi média soha nem látott mértékben juttatja hozzá az embert olyan információkhoz, mint hogy merre jár a másik, kikkel barátkozik, milyen kapcsolatban áll a kollégáival, vagy éppen kivel van mindennapi beszélő viszonyban. Persze nem árt, ha ezeket a dolgokat tudjuk a másikról, főleg akkor, ha komoly kapcsolatban élünk, de alapvetően a másiknak kellene beszélnie róluk, és nem nekünk kellene kiderítenünk a különböző Facebook- és Instagram-nyomozások során.

Ha képesek vagyunk átnézni a másik profiljait, sőt, akár be is lépünk a jelszavával, el kell gondolkodnunk azon, hogy mennyire áll biztos lábakon a kapcsolatunk. Ez ugyanis jelzi, hogy valami nincs rendben, nem bízunk a másikban, ami a közösségi média előtti időkben is halálra ítélte volna a kapcsolatot.

HA OKOSAN CSINÁLJUK, NEM ÖRDÖGTŐL VALÓ

Persze a rengeteg negatívum mellett azért sok pozitívuma akad a közösségi médiának. Ha nem lenne, nem tudna fennmaradni ennyi oldal és applikáció. Ha tudjuk, hogyan használjuk okosan a felületeket, akkor csak egy újabb eszközt szolgáltatnak ahhoz, hogy többet kommunikálhassunk a másikkal, és

megmutathassuk a világnak, hogy összetartozunk.

A The Atlantic közösségi médiakutatója szerint ezek az oldalak lehetőséget nyújtanak arra, hogy mélyebb kapcsolatot alakítsunk ki a szeretteinkkel. Az online beszélgetések ugyanis nem helyettesítik, hanem kiegészítik az offline találkozókat. Ez pedig megerősítheti a párkapcsolatot is – pláne akkor, ha kénytelenek vagyunk hosszabb időt a másik nélkül eltölteni. Arról nem is beszélve, mennyi plusz lehetőséget ad számunkra, hogy kimutassuk a szeretetünket, az aranyos képek küldözgetésétől kezdve a közös fotók megosztásáig.

