A fél világon lehalt a Facebook

Főleg Amerikában és Európa nyugati részén okozott gondot a leállás, de még én is szenvedtem a Facebookkal.

A Facebook már a személyinket is ellenőrizheti

A nagyon kora délutáni órákban kezdték először jelezni a Facebook felhasználói, hogy valami nincsen rendben az oldallal – írja a Daily Mail. Ugyanis sokakat nem engedett be az oldal, így többen a Twitteren fejezték ki nemtetszésüket.

Leginkább az amerikai kontinenst sújtotta a leállás, azon belül és az északkeleti Egyesült Államokat, a csendes-óceáni partvidéket, Mexikő közepét és Floridát. Európa is kapott belőle, főleg London környéke és a Benelux-államok. Még Ázsiából (India, Malajzia, Indonézia) is érkeztek panaszok. E cikk írója is szívta a fogát, nem tudott posztolni, kommentelni, kijelentkezni sem.

A panaszosok jelentős részénél teljesen lehalt az oldal, sokaknál viszont bejelentkezés után nem működtek rendesen a funkciók. Úgy tűnik, a desktopról és alkalmazásról bejelentkezők ugyanúgy megszívták.