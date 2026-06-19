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Szórakozás

D. Tóth Andrással bővül az RTL Reggeli csapata

D. Tóth András
Karancsi Rudolf / 24.hu
admin Csontos Kata
2026. 06. 19. 09:13
D. Tóth András
Karancsi Rudolf / 24.hu

D. Tóth András nyolc év kihagyás után újra az RTL képernyőjén látható, a Reggeli műsorvezetője lesz jövő hétfőtől. Az rtl.hu-nak adott interjúban azt mondta, bízik benne, hogy a közvetlenségével tud majd hozzájárulni a műsorhoz. Egyébként meglepte őt a megkeresés, de az is, hogy mennyire izgatott lett miatta.

Az, hogy a Reggeli kapcsán kerestek meg, azért volt nagyon izgalmas számomra, mert láttam, hogy változik a műsor: megtudtam, hogy új helyszínre költözik, hogy új csapat lesz, hogy egy kicsit változik a struktúra. Egy csomó minden változik, és ez mindig érdekelt engem, hogy egy új dologban, egy új kezdetben benne legyek

– fogalmazott a visszatérő tévés, aki régi ismerősként köszöntötte egykori kollégáit a stábból. Mint mondta, könnyű volt meghoznia a döntést, hogy visszatérjen a csatornához.

Új műsorvezetőtársai közül Barabás Évával hosszú ideig dolgozott együtt, de a többieket is ismeri különböző helyekről. Egyedül Ábel Anitával nem volt még alkalma beszélgetni.

D. Tóth András tévés karrierje

A műsorvezető 2018-ban köszönt el a csatornától, akkor úgy gondolta, hogy élete televíziós szakasza végleg lezárult.

„Valóban nagyon szerencsés vagyok, hiszen szinte minden hírműsorban dolgozhattam. Gyakornokoskodtam a Fókusznál, majd miután azt gondoltam, inkább a híradó az én műfajom, azonnal be is dobták a mélyvízbe. Ez még 2004-ben volt. Pár évvel később készítettem riportokat a XXI. századnak, a Házon kívülnek és a Fél Kettőnek is, utóbbiaknak műsorvezető is voltam, majd a riporterkedés mellett a Híradóban képernyőre kerültem és megismert az egész ország” – mondta akkoriban.

Az elmúlt években a háttérben dolgozott, videókat készített és vágott, ám a Reggeli megkeresése végül olyan izgalmas kihívást jelentett számára, amire nem tudott nemet mondani.

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