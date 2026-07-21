Tovább gyűrűzik a Hatvanpuszta és Bicske térségében tartott zebrákkal kapcsolatos botrány: ezúttal Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter tájékoztatott arról, hogy az elmúlt két évben összesen tizenhét zebra fordult meg a térségben.

Nagyon pipa vagyok!

– ezzel a felütéssel kezdődik a tárcavezető Facebook-oldalán közzétett videó.

Elmondása szerint hetek óta nyomoznak a zebrák ügyében, és csak szabálytalanságokat találtak.

Képzeljétek el, ’24 és ’26 között tizenhét zebra fordult meg a kérdéses területen. És hogy mi lett velük?

– itt azonban vége szakad a videónak, és egy „folytatjuk” felirat fogadja a nézőt, mely arra utal, hamarosan többet is megtudhatunk a részletekről. A videó leírásában Gajdos azt is elárulja: öt zebráról egyáltalán nincs semmilyen információ.

Nemrég megírtuk, hogy idén januárban három zebra elpusztult a hidegben, egy negyedik állat elhullását pedig még vizsgálja a kormányhivatal.