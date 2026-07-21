Orbán Viktor turistaosztályon utazott haza a foci vb-ről

Az Átlátszó Facebook-bejegyzése szerint egy olvasójuk kedd reggel a frankfurti repülőtéren találkozott Orbán Viktorral. A portál egy fotót is közzétette a volt miniszterelnökről.

Orbán amerikai útjáról már korábban is érkeztek hírek. Reddit-felhasználók vették észre, hogy feltűnt a Franciaország–Spanyolország labdarúgó-világbajnoki elődöntőn Dallasban. A politikus az iShowSpeed internetes streamjében is látható volt, amint fia, Orbán Gáspár mellett figyelte a mérkőzést.

A találkozót végül Spanyolország nyerte 2–0-ra. A felvételeken Orbán Viktor több alkalommal is feltűnt a lelátón, egy jelenetnél pedig láthatóan gesztikulál a pályán történtekre reagálva.

Az Index korábban arról számolt be, hogy újságírójuk még az Egyesült Államokba tartó úton találkozott Orbán Viktorral. A lap szerint a politikus nemcsak a francia–spanyol elődöntőt, hanem a másik elődöntőt és a világbajnoki döntőt is a helyszínen kívánta megtekinteni.