foci vborbán viktor
Belföld

Orbán Viktor turistaosztályon utazott haza a foci vb-ről

admin D. Kovács Ildikó
2026. 07. 21. 09:05
Az Átlátszó Facebook-oldalán megjelent bejegyzés szerint egy olvasójuk a frankfurti repülőtéren látta Orbán Viktort, aki állítólag a Lufthansa egyik menetrend szerinti járatának turistaosztályán utazott hazafelé.

Az Átlátszó Facebook-bejegyzése szerint egy olvasójuk kedd reggel a frankfurti repülőtéren találkozott Orbán Viktorral. A portál egy fotót is közzétette a volt miniszterelnökről.

Orbán amerikai útjáról már korábban is érkeztek hírek. Reddit-felhasználók vették észre, hogy feltűnt a Franciaország–Spanyolország labdarúgó-világbajnoki elődöntőn Dallasban. A politikus az iShowSpeed internetes streamjében is látható volt, amint fia, Orbán Gáspár mellett figyelte a mérkőzést.

A találkozót végül Spanyolország nyerte 2–0-ra. A felvételeken Orbán Viktor több alkalommal is feltűnt a lelátón, egy jelenetnél pedig láthatóan gesztikulál a pályán történtekre reagálva.

Az Index korábban arról számolt be, hogy újságírójuk még az Egyesült Államokba tartó úton találkozott Orbán Viktorral. A lap szerint a politikus nemcsak a francia–spanyol elődöntőt, hanem a másik elődöntőt és a világbajnoki döntőt is a helyszínen kívánta megtekinteni.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kapu Tibor: Fejet hajtok Polgár Judit hihetetlen méltóságáért, amellyel a lehetetlenül méltatlan helyzetet kezelte
NVB: Magyarország nem lehet királyság
Hömpölygő emberáradat, kétmillió rajongó várta otthon a világbajnokot
Csecsemőt helyeztek el a Heim Pál babamentő inkubátorába
Hat lakosztály áráért szállt meg Szalay-Bobrovniczky Kristóf és kísérete Madrid legelőkelőbb luxusszállodájában a NATO-csúcson
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik