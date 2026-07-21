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A meccs előtt állította ki a bíró a kispad mellett vizelő focistát

brazil foci kispad mellett vizelő játékos kiállítás
Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP
24.hu
2026. 07. 21. 21:30
brazil foci kispad mellett vizelő játékos kiállítás
Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Szokatlan incidens miatt állítottak ki egy futballistat Brazíliában.

A Copa Paulistában, vagyis a Sao Paulo állam csapatainak kiírt kupasorozatban a Sao Caetano a San Josét fogadta, és Micael, a vendégek játékosa már a kezdőrúgás előtt kiírta magát a résztvevők közül.

A Globo azt írja, hogy Micael közvetlenül a meccs előtt a kispadok mellett vizelt, és Gustavo Holanda Souza játékvezetőnél ez a cselekedet piros lapot ért.

A szabálykönyvben nincs olyan kitétel, amely a kispadoknál vizelést szankcionálná, Souza spori valószínűleg megbontránkoztatónak találta Micael viselkedését, és ezért mutatta fel neki a piros lapot.

Mivel a kiállítás még a kezdőrúgás előtt történt, így a San Jose nem került emberhátrányba, és Micael helyét az a Tche Tche foglalta el, aki később gólt is szerzett, azzal alakította 1-1-re az állást.

A meccsen is volt egy kiállítás, a 2. percben gólt szerző Sao Caetano négy perccel később megfogyatkozott, amikor kapusa, Daniel Lamberti szabálytalankodott egy vendégjátékossal szemben. A San Jose kihasználta az emberhátrányt, és 2-1-es győzelmet aratott a csoportkör első fordulójában lejátszott találkozón.

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