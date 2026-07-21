Mit tehetünk, mikor a bántalmazó szülő megöregszik? – érintettek beszélnek az egyik legnagyobb családi taburól

Egy órája is tőle jöttem. Üvöltött velem, hogy semmit sem csinálok, miközben éppen vittem neki a főtt ételt, mentem a gyógyszertárba, intéztem mindent. De ő mégis mindig a fejemhez vágja, hogy nem csinálok semmit, nem is kellett volna mennem.

Nóra 51 éves, családja van, maga is édesanya, emellett egy szépségszalonban dolgozik. A munkája és saját családja melletti kevés szabadidejének jelentős részét azzal tölti, hogy a 75 éves édesanyjáról gondoskodik: főz rá, kiváltja a gyógyszereit, orvoshoz viszi, és segít neki a mindennapi ügyek intézésében. Kívülről nézve talán semmi különös nincs is ebben – rengeteg felnőtt gyerek kerül hasonló helyzetbe, amikor idősödő szüleinek egyre több segítségre lesz szüksége. Csakhogy Nóra és édesanyja között soha nem volt szeretetteljes anya–lánya kapcsolat.

Az asszony egész életében kegyetlenül bánt a lányával. És bár ma már idős kora miatt segítségre szorul, a köztük lévő dinamika mit sem változott: ugyanazok a megalázó mondatok, ugyanazok a vádak hangzanak el ma is, mint évtizedekkel ezelőtt.

Ha egy bántalmazó szülő megöregszik