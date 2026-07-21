Kapitány István: Megszűnik egy jogköröm

„Megszűnik egy jogköröm. És ez így van jól” – kezdi közösségi oldalán friss bejegyzését Kapitány István.

Eddig a törvény szerint a gazdasági miniszter, vagyis én, egyedül dönthettem volna arról, hova kerüljenek Magyarországon az akkumulátor-újrafeldolgozó üzemek. Ezt a jogkört a Kormány most megszünteti.

A miniszter úgy folytatja a posztot, hogy az „előző kormány így képzelte a működést: homályos szempontok, egyszemélyi döntések, a helyi közösségek megkérdezése nélkül. Szerencsére egyetlen ilyen eljárás sem zárult le a kormányváltásig. De itt nem is az a baj, hogy hány döntés született így. Maga az alapelv helytelen.”

Mert hol dől el jobban egy ilyen kérdés? Egy miniszter asztalán, vagy egy olyan testületnél, ahol környezetvédők, mérnökök, egyetemi szakemberek és a hatóságok együtt, azonos mércével vizsgálnak minden ügyet? A válasz egyértelmű. Az emberek egészségét és a környezetet akkor tudjuk megvédeni, ha minden szakmai szempont az asztalra kerül, nem csak egy.

Kapitány azzal zár, hogy „40 év vezetői tapasztalattal a hátam mögött megtanultam: a jó vezető nem gyűjti a hatalmat, hanem jó kezekbe adja a döntéseket. A jogkör megszüntetésének előkészítését az első kormánydöntések egyikeként kaptam feladatul. Határidőre elkészültünk, a javaslatot a Parlament a mai napon, éppen most, vitatja meg.” Hozzátette: júniusban pedig megalapítottuk azt a tárcaközi munkacsoportot, amely ágazati, környezetvédelmi és egyetemi szakértőkkel dolgozik az akkumulátoripar teljes szabályozásának átalakításán: szigorúbb hatósági ellenőrzés, valódi szankciók, és mindenekelőtt a helyi közösségek, a munkavállalók és a környezet védelme.