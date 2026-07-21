simon miklósfideszbüntetőügyköltségvetési csalás
Belföld

Újraindult Simon Miklós volt fideszes országgyűlési képviselő büntetőügye

Szajki Bálint / 24.hu
admin Ürmös Dániel
2026. 07. 21. 20:44
Szajki Bálint / 24.hu
A 2000-es évek elején indult a büntetőügy, de a mindvégig mentelmi joggal rendelkező fideszes politikus el tudta kerülni a felelősségre vonást. Eddig.

Májusban elrendelte a Simon Miklós egykori fideszes országgyűlési képviselőhöz kötődő, korábban megszüntetett büntetőügy folytatását a Nyíregyházi Járási Ügyészség – írta meg a Népszava, miután Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész a tiszás Barna-Szabó Tímea országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére válaszolt.

Az Ön által megjelölt ügyben a Nyíregyházi Járási Ügyészség 2026. május 11. napján elrendelte a korábban a Központi Nyomozó Főügyészség által megszüntetett eljárás folytatását. A jelenleg felderítési szakban lévő nyomozás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatóságán van folyamatban

– írta a legfőbb ügyész hétfőn.

Simon ellen még a 2000-es évek elején indult nyomozás, amiért Nyírbogát polgármestereként nagy összegű szerződést kötött egy vállalkozóval bozótirtásra, ám a kifizetett pénz ellenére a munkát közmunkásokkal végeztették el. Mivel azonban Simon országgyűlési mandátummal rendelkezett, eddig el tudta kerülni a felelősségre vonást.

Az ügy többi vádlottja nem volt ilyen szerencsés: annak idején jogerősen szabadságvesztésre ítélték őket.

  • Nyisztor Ferencet, Nyírmihálydi polgármesterét két évre felfüggesztve, tíz hónap börtönbüntetésre ítélték,
  • egy vállalkozó 10 hónap letöltendő fogházbüntetést kapott,
  • a polgármesteri hivatal pénzügyi előadóját és a nyírbogáti jegyzőt is felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték.

Simont azonban hiába gyanúsították költségvetési csalással, mivel újra és újra országgyűlési képviselőnek szavazták meg, megszüntették ellene az eljárást. Egészen 2026-ig: a mostani Országgyűlésbe ugyanis már nem jutott be, így mentelmi jog híján újraindulhat ellene az eljárás.

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