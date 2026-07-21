Májusban elrendelte a Simon Miklós egykori fideszes országgyűlési képviselőhöz kötődő, korábban megszüntetett büntetőügy folytatását a Nyíregyházi Járási Ügyészség – írta meg a Népszava, miután Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész a tiszás Barna-Szabó Tímea országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére válaszolt.

Az Ön által megjelölt ügyben a Nyíregyházi Járási Ügyészség 2026. május 11. napján elrendelte a korábban a Központi Nyomozó Főügyészség által megszüntetett eljárás folytatását. A jelenleg felderítési szakban lévő nyomozás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatóságán van folyamatban

– írta a legfőbb ügyész hétfőn.

Simon ellen még a 2000-es évek elején indult nyomozás, amiért Nyírbogát polgármestereként nagy összegű szerződést kötött egy vállalkozóval bozótirtásra, ám a kifizetett pénz ellenére a munkát közmunkásokkal végeztették el. Mivel azonban Simon országgyűlési mandátummal rendelkezett, eddig el tudta kerülni a felelősségre vonást.

Az ügy többi vádlottja nem volt ilyen szerencsés: annak idején jogerősen szabadságvesztésre ítélték őket.

Nyisztor Ferencet , Nyírmihálydi polgármesterét két évre felfüggesztve, tíz hónap börtönbüntetésre ítélték,

, Nyírmihálydi polgármesterét két évre felfüggesztve, tíz hónap börtönbüntetésre ítélték, egy vállalkozó 10 hónap letöltendő fogházbüntetést kapott,

a polgármesteri hivatal pénzügyi előadóját és a nyírbogáti jegyzőt is felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték.

Simont azonban hiába gyanúsították költségvetési csalással, mivel újra és újra országgyűlési képviselőnek szavazták meg, megszüntették ellene az eljárást. Egészen 2026-ig: a mostani Országgyűlésbe ugyanis már nem jutott be, így mentelmi jog híján újraindulhat ellene az eljárás.