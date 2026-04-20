Anne Hathaway a világ legszebb embere a People magazin szerint

A People magazin Anne Hathawayt választotta a világ legszebb sztárjának 2026-ban. Ennek örömére címlapra tették a 43 éves színésznőt, akivel interjút is készítettek. Ebben Hathaway egyebek mellett elárulta, régebben sokkal kritikusabb volt önmagával, viszont negyven felett ezt elengedte, és most már az a fontos számára, hogy jól érezze magát.

Anne Hathaway első filmje a 2001-es Neveletlen hercegnő volt, utána szerepelt művészfilmekben (Túl a barátságon és Jane Austen magánélete) és nagy költségvetésű közönségfilmekben (Alice Csodaországban és A nyomorultak – utóbbiért Oscar-díjat nyert) egyaránt. Ma Hollywood egyik legkeresettebb színésznője, csak idén öt új filmje jön ki, köztük Az ördög Pradát visel második része.