Anne Hathaway a világ legszebb embere a People magazin szerint

2026. 04. 20. 15:52
A People magazin Anne Hathawayt választotta a világ legszebb sztárjának 2026-ban. Ennek örömére címlapra tették a 43 éves színésznőt, akivel interjút is készítettek. Ebben Hathaway egyebek mellett elárulta, régebben sokkal kritikusabb volt önmagával, viszont negyven felett ezt elengedte, és most már az a fontos számára, hogy jól érezze magát.

Anne Hathaway első filmje a 2001-es Neveletlen hercegnő volt, utána szerepelt művészfilmekben (Túl a barátságon és Jane Austen magánélete) és nagy költségvetésű közönségfilmekben (Alice Csodaországban és A nyomorultak – utóbbiért Oscar-díjat nyert) egyaránt. Ma Hollywood egyik legkeresettebb színésznője, csak idén öt új filmje jön ki, köztük Az ördög Pradát visel második része.

 

Majka: Ördög Nóri sosem volt meggyőződéses fideszes, én is léptem fel Mészáros Lőrinc rendezvényén
Nagy Feró elárulta, ki vehetné át Orbán Viktortól a Fideszen belül a vezetői pozíciót
„Aki nem csinált semmit, azt nem lehet megrángatni” – Rákay Philipnek üzent ByeAlex
Milyen gyors a gepárd? – állati rekordok kvíz
magyar péter
Magyar Péter bejelentette a Tisza-kormány hét miniszterét, és május 31-ig adott határidőt az „Orbán-báboknak”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik