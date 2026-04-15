Még idén férjhez menne Radics Gigi: legalább 300 fős lesz a lagzi és az énekesnő kislánya is fontos szerepet kap majd

Radics Gigi az esküvői terveikről mesélt: mint kiderült, szeretnék még idén megtartani a nagy napot vőlegényével.

Annyira sok dolgunk volt az elmúlt időszakban, hogy sajnos nem tudtunk készülni esküvőre, de fejben azért itt van ez a gondolat, és hát nagyon reméljük, hogy minél hamarabb sikerül megvalósítani

– nyilatkozta az nlc-nek Radics Gigi, aki az utóbbi időben főleg kormánypárti rendezvényeken lépett fel, például nemrég az amerikai alelnök, JD Vance látogatása alkalmából megrendezett nagygyűlésen.

Nagy esküvőre készülnek

Az énekesnő múlt novemberben jelentette be, hogy eljegyezte őt párja, a zenei producer Mackó Miki, és valamivel később a lánykérés részleteit is megosztotta a nyilvánossággal.

Radics Gigi most elmondta, mivel mindkettőjüknek nagy a családja, alsó hangon is legalább 300 vendéget hívnak majd meg, és ezek csak azok az emberek, akik elsőre eszükbe jutottak.

Írogattuk össze, hogy kik lennének azok, akiket hívnánk az eseményre, de még sem a dátum nincs meg, sem a helyszín, úgyhogy valójában még semmi, de nagyon reménykedünk, hogy idén még ezt nyélbe tudjuk jutni

– mondta bizakodva az énekesnő.

Kislánya is készül az esküvőre

Radics Gigi 5 és fél éves lánya, Bella alig várja már a ceremóniát, amelyen kiemelt szerepet kap.

A kislányom is nagyon várja, örül neki, és már meg is beszéltük, hogy majd koszorúslány lesz és dobálja a virágszirmokat. Úgyhogy erről már volt szó, de tényleg gyerekcipőben jár még a dolog, mert tényleg nem tudjuk, hogy hol, vagy mikor lesz

– árulta el a Borsnak az énekesnő.

Vőlegényével való kapcsolatáról pár hete így mesélt: