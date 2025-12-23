Radics Gigi az eljegyzéséről: Az első kérdésem az volt, hogy most akkor nem kell énekelnem?

Radics Gigi novemberben jelentette be, hogy eljegyezte őt zenei producerként tevékenykedő párja. A lánykérés részleteiről most az Indexnek beszélt egy interjúban az énekesnő.

Mint elmondta, már érezte, hogy készülőben van a lánykérés, de igyekezett nem feszegetni a témát. Végül olyan meglepetés lett az egész, hogy az utolsó pillanatig nem sejtett semmit.

„Az egész családomat bevonta a szervezésbe, egy kis füllentéssel pedig kicsalt engem is a házból. Azt mondta, hogy fellépésre kell menni, én pedig ennek megfelelően készülődtem, persze, késésben voltam. Amikor odaértünk a helyszínre, ő kiszállt, és mondta, hogy akkor most megy és megnézi, biztosítva van-e a backstage, rendben van-e a hangosítás, satöbbi. Én még az utolsó simításokat elvégeztem magamon, aztán követtem” – mesélte az énekesnő.

Úgy siettem a saját eljegyzésemre, mint még soha egy fellépésre sem, és nem is tudtam, hogy oda megyek. Egy lépcsőn kellett lemennem, ahol aztán elém tárult a gyönyörűen feldíszített helyszín a kérdéssel együtt, és nekem még ekkor sem esett le, hogy mi történik. Azt hittem, lánykérésen kell majd énekelnem. Az első kérdésem az volt: »Na most akkor nem kell énekelnem?« Mire észbe kaptam, már ott térdelt előttem a gyűrűvel, és feltette a nagy kérdést. Én nagyon boldogan igent mondtam, de olyan gyorsan történt minden, szinte fel sem tudtam fogni.

Elmondása szerint párja nagyon odafigyelt a részletekre: foglalt szállást aznap estére, odahozatta a ruháit és a krémjeit, és étellel is készült, így minden tökéletes volt.

Hogyan ismerte meg Radics Gigi a vőlegényét?

Vőlegényével régebb óta dolgoztak együtt, barátok voltak, és csak később alakult ki közöttük a szerelem.

A tesómnak hála ismertük meg egymást, ő ajánlotta, hogy kezdjek el vele dolgozni, mert nagyon jó zenei producer. Igaza is volt, mert Miki mellett éreztem először, hogy szabadon dolgozhattam, teljesen egy nyelvet beszéltünk, remek volt a zenei kémiánk. Aztán persze kiderült, hogy az életben is kiválóan működünk együtt.