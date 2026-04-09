Friss hírek érkeztek Galla Miklósról: „A műtét beláthatatlan messzeségben van”

Galla Miklós néhány héttel ezelőtt, a kórházból való hazatérése után beszélt arról, hogy abbamaradt a csuklása, ami már régóta kínozta. A kellemetlen tünet azonban azóta visszatért, erről nemrég a humorista írt a Facebook-oldalán.

Sajnos továbbra is csuklom. Kb. két hónapja azt mondta a gasztroenterológus, hogy már csak egy kontrasztos MRI-vizsgálaton kell részt vennem, és utána jöhet a gyomrom és a rekeszizmom megoperálása. Bár klausztrofóbiám van, összeszedtem magam és megtörtént a vizsgálat. Ezután történt az, hogy itthon elestem, nem tudtam járni és emiatt kórházba kerültem. Múlt szerdán konzíliumot tartottak azzal az eredménnyel, hogy gyomorszcintigráfia vizsgálaton kell részt vennem. Most itt tartok. A műtét beláthatatlan messzeségben van

– osztotta meg rajongóival Galla.

Kórházban kezelték

A humorista múlt hónapban kórházi ápolásra szorult, miután elesett az otthonában. Hat órán át feküdt a földön, nem tudott felkelni, végül maga hívta a mentőket.