Így emlékezett meg Ráthonyi-Palácsik Tímea a hét éve elhunyt Andy Vajnáról

Hét évvel ezelőtt, január 20-án hunyt el Andy Vajna. 75 éves volt. A filmmogul halálának évfordulójáról özvegye, Ráthonyi-Palácsik Tímea sem felejtett el megemlékezni: a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében osztott meg fotót Vajnáról, melyhez azt írta:

Nyugodj békében, Andy. Hét év telt el, mióta itt hagytál minket.

Ráthonyi-Palácsik Tímeára azóta rátalált a boldogság

A filmmogult özvegye sokáig gyászolta, néhány éve azonban újra rátalált a boldogság: 2023-ban ismét férjhez ment, akivel azóta családjuk lett. Első közös gyereküket, Bent béranya hozta világra tavaly februárban, mindeközben pedig már Ráthonyi-Palácsik Tímea szíve alatt is egy új élet fejlődött. A pár kislánya, Hailey júliusban született meg.

Az édesanya úgy véli, a sikeres embrióbeültetésekor Andy Vajna is jelen volt egy picit, a petesejtet ugyanis 35 éves korában vetette le, amikor még a néhai filmprocuder is élt – akinek sírjához a születésének évfordulójakor a gyerekeivel is kilátogatott tavaly.