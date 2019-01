Meghalt Andy Vajna

Életének 75. évében hosszú betegség után budapesti otthonában elhunyt Andy Vajna, a magyar és a nemzetközi filmipar meghatározó alakja, filmproducer, nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos – közölte a Magyar Nemzeti Filmalap vasárnap az MTI-vel.

Vajna András György 1944-ben született Budapesten, majd 1956-ban családjával együtt hagyta el Magyarországot.

Tanulmányait Kaliforniában folytatta, filmpipari tevékenységét pedig a Távol-Keleten kezdte fodrászként és parókakészítőként. Később átnyergelt a mozik működtetésére, és filmforgalmazással kezdett foglalkozni Hongkongban.

A hetvenes évekre már a világ egyik legbefolyásosabb filmforgalmazójává nőtte mi magát, 1982-ben pedig megalakította az Amerikai Filmpiackutató Társulást, amelynek ő volt az elnöke.

Producerként összesen 59 fim fűződik a nevéhez, elsőként az 1978-as A csendestárs című filmet jegyezte, melyet olyan világsikerek követtek, mint a Rambo– és Terminator-filmek, az Evita, az Elemi ösztön vagy a Die Hard.

A Variety 2017-ben a szórakoztatóipar 500 legbefolyásosabb embere közé sorolta. Dolgozott mások mellett Oliver Stone, Paul Verhoven, James Cameron, Roland Joffé filmrendezővel, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Anthony Hopkins, Gary Oldman, Michael Douglas, Robert de Niro, Demi Moore, Sharon Stone, Scarlett Johansson filmszínésszel.

Az 1997 és 2019 között gyártott magyar filmek közül a legmagasabb nézőszámot Andy Vajna filmje, A miniszter félrelép érte el.

Magyarországi tevékenysége a kétezres évek vége felé kezdett előtérbe kerülni: 2007-ben Demján Sándorral megalapította az etyeki Korda filmstúdiót, 2011-től pedig Orbán Viktor filmügyi kormánybiztossá nevezte ki.

Gazdasági és közéleti befolyása azonban nem szorítkozott a filmiparra. 2015-ben megvásárolta a TV2 Csoportot, 2016-ban a Rádió 1-et, 2017-ben a Borsot, a Délmagyarországot és a Kisalföldet magába foglaló Lapcom Zrt.-t, újságjait más médiatulajdonosokkal együtt tavaly év végén ő is a kormányzati médiaholdingnak ajándékozta. A TV2 a kormánypropaganda egyik legfontosabb csatornája lett, műsorvezetői a tavalyi választás előtt nyilvános videóban tettek hitet Orbán Viktor mellett.

Hatalomhoz való viszonyát Habony Árpádhoz fűződő kapcsolata és a szerencsejáték-piacon betöltött monopolhelyzete miatt is számos kritika érte: egyedül birtokolta az összes fővárosi kaszinókoncessziót, és még az adózásban is jelentős könnyítéseket kapott más iparágakhoz képest.

Adóügyekben többször is indultak vizsgálatok ellene az Egyesült Államokban, a Wikipedia szerint ügyeinek súlyát „a filmtörténet két leghosszabb auditja és adócsalási vizsgálata jellemzi.” 2001-ben végül a követelt 41,1 millió helyett – ebből 33,7 adóhátralék, 7,4 millió büntetés – 6,5 millió dollár adóhátralékot fizetett.

Az utóbbi években Vajna a bulvármédiának is gyakori szereplője lett, miután 2013-ban Los Angelesben feleségül vette a nála 38 évvel fiatalabb Palácsik Tímeát, aki azóta az egyik legismertebb magyar celebbé vált.

A filmalap megemlékező közleményében azt írta: Andy Vajna soha nem felejtette el magyar gyökereit és mindig odafigyelt a hazai filmiparra. „Erőskezű kormánybiztosként 2011 óta a magyar filmszakma érdekében dolgozott, irányítása alatt a magyar film újra a világ élvonalába emelkedett.”

A filmtámogatási rendszer konszolidációját követően nevéhez fűződik a Magyar Nemzeti Filmalap létrehozása. Az ő kormánybiztosi időszakához olyan nagy magyar filmsikerek születtek, mint a Saul fia, A nagy füzet, a Kincsem, a Testről és lélekről, az 1945 és a BÚÉK. A Magyarországon forgatott filmek volumene regnálása alatt csaknem ötszörösére nőtt.

A Vajna-korszak alatt a nemzeti filmalap által támogatott magyar filmek több száz nemzetközi díjat nyertek el, köztük az Oscart, a Golden Globe-ot és az Arany Medvét – írták a filmalap közleményében.

Ugyanitt kiemelték: Andy Vajna az elmúlt héten azt mondta közvetlen munkatársainak: „It is my passion to give back”, azaz az volt a szenvedélye, hogy visszaadjon valamit annak az országnak, ahol született.

A Magyar Nemzeti Filmalap Andy Vajnát saját halottjának tekinti.

Vajna elképesztő kapcsolati hálóval rendelkezett, a szakma legnagyobb neveivel dolgozott együtt. Életét képekben ebben a cikkben foglaltuk össze.

A producertől Orbán Viktor miniszterelnök is elbúcsúzott, ezt itt olvashatja el.

Ez pedig egy 2011-es interjúnk Andy Vajnával:

Andy Vajna: Az utolsó vágás jogáról A kormánybiztos addig marad, amíg a rendszer nem lesz önjáró. A magyar filmeseknek azt üzeni: higgyenek abban, amit csinálni akarnak, ne csak próbálkozzanak!

Kiemelt kép: Balogh Zoltán /MTI