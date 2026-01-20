Mosógépet és wellness hétvégét is felajánlottak Agárdi Szilviáéknak, miután leégett a házuk

Tűz ütött ki Agárdi Szilvia és férje otthonában, az énekesnő édesapja menekítette ki őket az égő házból. Agárdi az esetet követően közösségi oldalán beszélt arról, hogy lakhatatlanná vált az ingatlan, ezért amíg a biztosító ki nem fizeti a kárt, minden segítség jól jön nekik, hogy lábra tudjanak állni.

Az énekesnő azóta albérletbe költözött a férjével, és néhány napja újra bejelentkezett, hogy elmondja: már egyetlen nap leforgása alatt is rengeteg szeretetet és felajánlást kaptak ruhákkal, cipőkkel és bútorokkal kapcsolatban, amiért nagyon hálás. Hogy mi mindennel támogatták őket a tragédia óta, arról Agárdi Szilvia a Borsnak mesélt bővebben.

Sokan hoztak ajándékokat, még egy mosógépet is kaptunk. De szakmai támogatást is ígértek: ha úgy alakul, hogy újraépítjük a házat, akkor lenne fizikai és szakmai segítség is, villany-víz-burkolás. Sőt, volt, aki egy wellness hétvégét ajánlott fel, hogy egy kicsit kipihenjük a megpróbáltatásokat

– sorolta az énekesnő.

Még mindig nem tudom felfogni, hogy ennyien összefogtak értünk, amiért nagyon hálás is vagyok, viszont elsősorban szeretnénk mi magunk megoldani ezt a helyzetet, nem szeretnénk teljes mértékben adományokra támaszkodni. De tényleg lenyűgöz ez az összefogás. Pénzösszegekkel is támogattak minket, nekem már ötszáz forint is nagyon jól esik.

Agárdi Szilvi hangsúlyozta, az életükért a leghálásabb, az összes többi dolog, ami odalett a tűzben, pótolható, javítható.