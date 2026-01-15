Som Krisztián elmondta, milyen most a viszonyuk volt feleségével, Balogh Edinával

A Story szúrta ki, hogy Balogh Edina volt férje – akivel a színésznő 2023 őszén jelentette be a válást –, Som Krisztián nem sokkal év vége előtt hosszú posztot tett közzé a közösségi oldalán. A bejegyzés fotóján ő és a színésznő láthatóak együtt, utóbbi arcát azonban egy kérdőjellel kitakarta.

Már fiatalon is éreztem: hogy a »majd alakul« a legnagyobb hazugság. Egy kapcsolat alapjai nem változnak, legfeljebb Ti törtök bele a hiányba. Spórolj meg magadban egy válást! Spórolj éveket a fiatalságodból!

– írta a posztban, majd hosszan ki is fejtette, mire gondol pontosan.

Két közös gyerekük van

Hogy miért épp most tette közzé az említett bejegyzést, arról a lap meg is kérdezte Somot, aki érdeklődésükre elárulta: a poszt nem konkrétan a házasságáról, hanem az elmúlt 34 éve összes párkapcsolati tapasztalatáról és a fiatalkori útkereséséről szól.

A fotó csupán illusztráció volt a múltamból. Edina profi, és pontosan értette, hogy ez nem róla, hanem egy egyetemes jelenségről szól. Így nem volt szükség külön reakcióra. A kapcsolatunk jelenleg egy nagyon korrekt, diplomatikus szülői viszony. Mindkettőnknek a gyermekeink lelki békéje és fejlődése a legfontosabb, és ebben a kérdésben tökéletes az összhang és az együttműködés közöttünk. Ez így van rendjén

– mondta a lapnak a zeneszerző.