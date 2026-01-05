Mickey Rourke a rajongóival dobatná össze 20 milliós lakbértartozását, nehogy kilakoltassák

Mickey Rourke a közösségi finanszírozás formájához nyúl, hogy elkerülje a kilakoltatást, miután közel 60 ezer dollárral, azaz 20 millió forintnak megfelelő összeggel tartozik főbérlőjének.

A múlt hónapban a 73 éves sztár felszólítást kapott, hogy fizesse ki fennálló 59 ezer és 100 dolláros bérleti díjhátralékát, vagy három napon belül költözzön el Los Angeles-i ingatlanából. Most arra kéri rajongóit, hogy segítsenek előteremteni az összeget.

A „Segíts Mickey Rourke-nak otthon maradni” nevet kapó adománygyűjtés célösszege 100 ezer dollár, már 1500 össze is jött az első órákban, írja a People.

Mickey Rourke jelenleg egy nagyon nehéz helyzettel néz szembe: fennáll a veszélye annak, hogy kilakoltatják otthonából. Az élet nem mindig zökkenőmentes, és mindazok ellenére, amit Mickey a munkáján és az életén keresztül adott, most egy olyan nehéz pénzügyi helyzettel néz szembe, amely veszélyezteti a lakhatását. A cél az, hogy Mickey-nek némi stabilitást és lelki békét biztosítsunk egy stresszes időszakban, hogy otthon maradhasson, és legyen helye talpra állni

– mondja a gyűjtést indító Liya-Joelle Jones, Rourke jó barátja.

Az ingatlan egy három hálószobás, 1600 négyzetméteres otthon. Rourke 2025 márciusában írta alá a bérleti szerződést havi 5200 dolláros bérleti díjról, amelyet később 7000 dollárra emeltek.