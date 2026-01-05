Dudás Miki halála megrázta barátait és sporttársait: „Mélyen magába temette a problémáit, fájdalmait”

Hétfőn érkezett a hír, hogy 34 éves korában meghalt Dudás Miki világbajnok kajakozó, aki az elmúlt években több tévéműsorban is szerepelt. Holttestére a lakásában találtak rá. A rendőrség a 24.hu-nak elmondta, a halálesettel összefüggésben nem merült fel idegenkezűség és bűncselekmény gyanúja, így a rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja annak körülményeit.

A story.hu Dudás Miki több barátját is utolérte, akik közül többen megjegyezték, hogy édesapja halála nagyon megviselte az egykori sportolót. Mint ismert, 2024-ben egy hatfős banda támadt rá Dudás Miki apjára egy benzinkúton. Az 56 éves rokkantnyugdíjas férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy éber kómába került, és fél évvel később belehalt sérüléseibe.

Miki mélyen magába temette a problémáit, fájdalmait, és a terembe csak a jókedvét hozta. Én így emlékszem rá! És őrzöm annak a csodás és jókedvű srácnak az emlékét, akit ismerhettem!

– fogalmazott bokszedzője, Bozai Gyula.

Az egész kajak-kenu sportág gyászolja Dudás Mikit

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség Facebookon búcsúzott a kajakostól: „Mély fájdalommal értesültünk róla, hogy 34 éves korában elhunyt Dudás Miklós, olimpiai 6. helyezett, világbajnok kajakozó. Őszinte részvétünk a családnak, nyugodjék békében.”

Tóth Dávid, a magyar kajak szakág szövetségi kapitánya a Borsnak nyilatkozott Dudás halálát követően:

A sportágon keresztül ismertük egymást Mikivel. Teljesen ledöbbentem a hír hallatán, nem tudom hová tenni ezt az egészet, fel sem tudom fogni, mi történhetett. Megdöbbentő, rettenetes. Részvétem az egész családnak.

Kammerer Zoltán olimpiai bajnok kajakost szintén megrendítette sporttársa halála.

Ez borzasztó. Fiatal, életerős ember, családos ember. Tavaly nyáron beszéltünk utoljára, egy sporttárs halála mindig megrettentő. Kitartást kívánok az édesanyjának, a családjának, a feleségének és két gyerekének. Borzasztó, nem tudok mit mondani.

Dudás Miki sok barátot szerzett a Farm VIP-ben

Visváder Tamás 2022-ben, a Farm VIP forgatásán ismerte meg Dudást. Korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében egy közös képüket osztotta meg, amihez azt írta:

Sok vidám pillanatot értünk meg, Isten óvjon téged!

Visváder a Borsnak azt mondta, amikor meglátta a halálhírt, először nem hitte el, hogy igaz.

Reménykedtem benne, hogy ez csak valami rosszízű tréfa. Aztán megbizonyosodtam róla, hogy ez sajnos a kőkemény valóság, összeszorult a szívem.

Borzalmasan érintette a hír Szabó András Csutit is, aki ugyancsak a Farmon került közelebbi kapcsolatba Dudás Mikivel.

A forgatás végeztével is kapcsolatban maradtunk: rengetegszer beszéltünk, többször találkoztunk a gyermekeink születésnapjain. Úgy tudtam, hogy igyekszik rendezni az életét, hiszen nemrég egy sportműsorban is szerepelt, és a családja is mellette volt. Nyilván az édesapukája halála egy óriási dráma volt az életében. Emlékszem, abban az időben rengeteget beszélgettünk erről

– árulta el Csuti a Borsnak.