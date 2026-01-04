evangeline lilly
Agykárosodást szenvedett Evangeline Lilly

2026. 01. 04. 08:51
Rich Fury / Getty Images

Tavaly májusban lapunk is megírta, hogy Evangeline Lilly elájult a tengerparton, és arccal ráesett egy sziklára. A Lost sztárja csúnyán megsérült, még egy foga is kitört. Mint kiderült, a baleset következményeit máig viseli, erről nemrég egy Instagram-posztban mesélt követőinek – szúrta ki a People.

Megvan az ítélet… A traumás agysérülésem következtében agykárosodást szenvedtem. Megnyugtató tudni, hogy a kognitív képességeim romlása nem csak a menopauza miatt van, de nyugtalanító a tudat, hogy milyen nehéz küzdelem lesz a hiányosságok helyrehozása. Köszönöm mindenkinek, hogy mindig érdeklődtök, mindig törődtök velem, és hogy folyamatosan imádkoztok értem 🌺

– fűzte hozzá videójához a színésznő, melyben arról beszél, hogy a nemrég megérkezett eredményei szerint az agyának szinte minden területe csökkentett kapacitással működik.

Tehát agykárosodást szenvedtem a traumás agysérülés következtében, és valószínűleg más tényezők is közrejátszanak.

Mint mondja, most az a feladata, hogy az orvosaival együtt kiderítsék az okot, majd belevesse magát a kemény munkába a gyógyuláshoz. Hozzátette, hogy utóbbit nem igazán várja, úgy érzi ugyanis, hogy mást sem csinál, csak kemény munkát végez.

De ez nem baj. Azóta, hogy szétzúztam az arcomat, a kognitív képességeim romlottak, ami segített lelassulni és nyugodtabban befejezni a 2025-ös évet

– fogalmazott a sztár, aki a történtek ellenére is hálásnak és áldottnak érzi magát.

 

