Pogány Judit a gyógyíthatatlan szembetegségéről: Járok injekcióra, próbálkozásból, hogy hátha, de ez csak lassítja a folyamatot

Pogány Judit a múlt hónapban beszélt arról egy podcastműsorban, hogy már nem tervezi a következő színházi évadot, mert alig tud lépni, gyalogolni és lépcsőt járni, ráadásul a szeme is többet romlott az elmúlt egy évben, mint előtte tíz év alatt. Mint ismeretes, a színésznő makuladegenerációval küzd, egy olyan gyógyíthatatlan szembetegséggel, ami az éleslátásért felelős sárgafolt fokozatos sorvadásával jár, és világszerte a vakság egyik leggyakoribb oka. Bár ez a folyamat bizonyos módszerekkel lassítható, visszafordítani nem lehet. Betegségéről Pogány nemrég a Bóta Café című műsorban beszélt, amit a Blikk szúrt ki.

Ez a harmadik év, hogy nem tudok vezetni, mert nagyon beteg a szemem, és ez nem dioptriahiba. Mindenki kérdezi, hogy nincs-e egy jó szemüveg, vagy nincs-e szürkehályogom, de azon túl vagyok, semmi köze a lencséhez a szembetegségemnek. Ez egy makuladegeneráció nevű, szövetelhalással járó szembetegség, amit nem tudnak gyógyítani. Járok injekcióra, próbálkozásból, hogy hátha, de ez csak lassítja a folyamatot… De hát van egy fajtája ennek a betegségnek, ami nem a száraz szövetelhalás, hanem az ödémás, azon még segít is néha az injekciózás. De hát az enyém az már kilyukadt, büszkén mondom, hogy én már túl vagyok ezen, tehát nem fog javulni, ez már csak előrefelé halad, és azon vagyunk, hogy lassabban haladjon

– osztotta meg a műsorban a 81 éves színésznő, aki most havi szinten kénytelen jelentős összegeket áldozni taxira, hogy továbbra is hódolni tudjon a hivatásának. Vezeti és egyedül közlekedni ugyanis már egy ideje nem tud az állapota miatt.

Én már nem látom az utcanévtáblákat, nem látom a számokat, a feliratokat, vagy nem tudnék GPS alapján tájékozódni, hogy hányas busz hova megy, nem tudom az átszállásokat, és akkor marad a taxi. De a világon annyi kereset nincs, hogy a taxira az elég legyen. Annak ellenére, hogy amikor a csodálatos Csomós Marit elvesztettük, aki nekem nagyon-nagyon fontos ember volt az életemben, akkor engem beválasztottak a 12 tagból álló Nemzet Színészei csapatába, és azzal jár egy bizonyos járandóság. Azt gondoltam, hogy ennyivel kevesebb lesz bennem a lelkiismeret-furdalás, hogy majd abból taxizok, de hát az nem elég rá sajnos, a taxi győzött kiütéssel anyagilag, tehát nem könnyű ez a Szigetszentmiklósról való bejárás

– tette hozzá.