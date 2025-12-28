Schóbert Norbi Molnár Áronnak: Ne jelöld meg a feleségem Putyin bombázása alatt

Furcsa szócsatába bonyolódott a közösségi médiában Molnár Áron és Schóbert Norbi. Az egész onnan indult, hogy a színész megosztott egy cikket Instagram-sztorijában, mely arról szólt, hogy az oroszok 10 órán át bombázták Kijevet.

Molnár megjelölt a megosztásban több jobboldali véleményvezért, celebet (pl. Rubint Rékát), sőt a miniszterelnököt is, majd annyit írt:

Majd ugyan csekkoljatok rá erre… várom a videót Putyinról.

Erre reagált a Facebookján Schóbert Norbi:

Kedves Áron! Kérlek tisztelj meg azzal, ha gondod van, felhívsz engem. Ne jelöld meg a feleségem Putyin bombázása alatt. Senki a megjelöltek közül nem felelős. Mi a béke pártján állunk. Nem értek egyet a NATO-főtitkárral és Putyinnal sem. De nem szeretnék Ukrajnáért harcolni ma sem az oroszokkal szemben, mint ahogy azt őseim tették. Amíg Putyin nem lépi át az EU határát, szeretnénk ebből kimaradni. Köszönöm.

Schóbert azt ígérte, vasárnap este hatkor hosszabban is kifejti a véleményét a 3. világháború lehetőségéről.