schobert norbimolnár áron
Szórakozás

Schóbert Norbi Molnár Áronnak: Ne jelöld meg a feleségem Putyin bombázása alatt

Marjai János
admin Besenyei Balázs
2025. 12. 28. 16:59
Marjai János

Furcsa szócsatába bonyolódott a közösségi médiában Molnár Áron és Schóbert Norbi. Az egész onnan indult, hogy a színész megosztott egy cikket Instagram-sztorijában, mely arról szólt, hogy az oroszok 10 órán át bombázták Kijevet.

Molnár megjelölt a megosztásban több jobboldali véleményvezért, celebet (pl. Rubint Rékát), sőt a miniszterelnököt is, majd annyit írt:

Majd ugyan csekkoljatok rá erre… várom a videót Putyinról.

Erre reagált a Facebookján Schóbert Norbi:

Kedves Áron! Kérlek tisztelj meg azzal, ha gondod van, felhívsz engem. Ne jelöld meg a feleségem Putyin bombázása alatt. Senki a megjelöltek közül nem felelős. Mi a béke pártján állunk. Nem értek egyet a NATO-főtitkárral és Putyinnal sem. De nem szeretnék Ukrajnáért harcolni ma sem az oroszokkal szemben, mint ahogy azt őseim tették. Amíg Putyin nem lépi át az EU határát, szeretnénk ebből kimaradni. Köszönöm.

Schóbert azt ígérte, vasárnap este hatkor hosszabban is kifejti a véleményét a 3. világháború lehetőségéről.

Kapcsolódó
Molnár Áron Tóth Gabit parodizálva nevezte „kis öreg gengszternek” Pintér Sándort egy új videójában
Ki fog előbb felháborodni ezen? Németh Balázs vagy Tóth Gabi?

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Dunát lehetne rekeszteni az idei celeblagzikkal, de a szakításokból is összejönne egy szakajtónyi
Fürdőben, fán, temetőben – meglestük olvasóinkat könyvolvasás közben
Ember Márk és Puskás-Dallos Peti vezetik az RTL szilveszteri híradóját
Dermesztő AI-videóval jelentette be a TV2, milyen műsoraik futnak majd jövőre
Meghalt Brigitte Bardot
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik