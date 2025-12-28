tóth gabimolnár áronpintér sándor
Molnár Áron Tóth Gabit parodizálva nevezte „kis öreg gengszternek” Pintér Sándort egy új videójában

2025. 12. 28. 07:25

Tóth Gabi a napokban videót készített egy csivaváról, Tanyiról, akit a kezében tartva cirógatott, miközben arról beszélt, milyen öreg már a négylábú.

Ezt vette alapnak Molnár Áron új videójához, melyben egy plüssjátékra Pintér Sándor belügyminiszter fotóját ragasztotta fel.

Ő is Tanyi, Pintér Tanyi. Kis öreg gengszter. Tudod, ő rúgatta ki a szabad oktatásért kiálló pedagógusokat. (…) Na, gyere, Tanyi, megyünk aludni. Elfáradt. Elfáradt a geciskedésben.

Molnár videója rögtön felpörgött, cikkünk írásának pillanatában már 10 óra alatt több mint 11 ezer kedvelést gyűjtött az Instagramon.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Molnár Áron (@molnar_aron_hivatalos) által megosztott bejegyzés

