Schóbert Norbi: Ha kitör a háború, nem csak attól kell félnünk, hogy elviszik a gyerekeinket Ukrajnába…

Furcsa szócsatába bonyolódott a közösségi médiában Molnár Áron és Schóbert Norbi. Az egész onnan indult, hogy a színész megosztott egy cikket Instagram-sztorijában, mely arról szólt, hogy az oroszok 10 órán át bombázták Kijevet.

Molnár megjelölt a megosztásban több jobboldali véleményvezért, celebet (pl. Rubint Rékát), sőt a miniszterelnököt is, majd annyit írt: „Majd ugyan csekkoljatok rá erre… várom a videót Putyinról.”

Erre reagált a Facebookján Schóbert:

Kedves Áron! Kérlek tisztelj meg azzal, ha gondod van, felhívsz engem. Ne jelöld meg a feleségem Putyin bombázása alatt. Senki a megjelöltek közül nem felelős. Mi a béke pártján állunk.

Belengette, hogy bővebben is kifejti véleményét a témában, ezt meg is tette egy videóban. Azért néhány sort írt a vizuális tartalom mellé a mostanság kormánypárti hangokat kongató fitneszguru:

„Nem értek egyet Putyin háborújával, se az EU és a Nato válaszlépéseivel. Én a békére szavazok! A fiam önkéntes. Én egykori százados vagyok. Kiképzést kaptam rendvédelemre, csapaterő irányításra. Hidd el, mai napig jól bánok a lőfegyverrel és nem futnék el, de mindezek mellett azt mondom, legyünk csendben és ne támogassuk a háborút. Miért szólalok meg ebben a témában? Mert eljött az idő, hogy nem az elhízás lesz a legnagyobb probléma, nem a színészet, hanem a túlélés.”

Rögtön egy dallal nyitott, amit állítása szerint egykori dajkája is énekelt neki. Azt mondja, a nőnek több testvére meghalt a Don-kanyarban:

Azt mesélte, mikor mentek Kővágóörs utcáján, énekelték a dalt, hogy mennek az ukrán-lengyel határ felé a magyar katonák. 1941-ben. A II. világháborúban. Nem akartak a fiúk odamenni. Benne van a dalban: még a fák is siratták őket. (…) Nem mennék most ebbe bele, de ha kitörne egy háború, akkor nemcsak attól kéne félnünk, hogy a gyerekeinket elviszik Ukrajnába, például a NATO főtitkára… hanem attól is kéne félni, hogy itt, Magyarországon a belbiztonság csak egy bombariadó miatt, ha le kéne menni az óvóhelyre, a lakásodat a saját irigyed, a magyar bűnöző fosztaná ki. Köszönöm szépen, én nem kérek a háborúból, a békére szavazok.

Végül a nagyapja egy anekdotájával zár:

A kommunistákból lettek a legjobb fasiszták, és a fasisztákból lettek a legvéreskezűbb kommunisták.