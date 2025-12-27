meghan markleharry herceg
Szórakozás

5 éven belül a 11. sajtós is távozik Harry herceg és Meghan Markle mellől

Juancho Torres / Anadolu / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2025. 12. 27. 07:30
Juancho Torres / Anadolu / Getty Images

Meredith Maines kommunikációs igazgató távozik Harry herceg és Meghan Markle mellől, miután alig 1 évet dolgozott csak a sussexi pár mellett, írja a PageSix.

Maines egy nyilatkozatban annyit mondott a lapnak: „Miután egy évet töltöttem inspiráló munkával Harry herceggel és Meghannal, Sussex és Archewell hercegével és hercegnéjével, 2026-ban új lehetőséget fogok keresni. A legnagyobb hálával és tisztelettel tartozom a párnak és a csapatnak, és a jótékony célért, amit a világban tesznek.”

Á sajtós elvesztése már a 11. alkalom öt éven belül.

Júniusban négy dolgozó távozott a pár csapatából, nemrég pedig a Archewell Philanthropies alkalmazottainak 60%-át, azaz három főt elbocsátottak. A házaspár szóvivője erre azt mondta, hogy a változások „elkerülhetetlenek” voltak.

Kapcsolódó
Meghan Markle a giccses kölcsönkonyhájában bizonygatja: ő a közel tökéletes amerikai háziasszony
Meghan Markle új vizekre evezett: ezúttal a mindig népszerű, jól jövedelmező karácsonyi giccsparádé műfajában alkotott – hogy mennyire maradandót, afelől vannak kétségeink. A Szeretettel: Meghan – Karácsonyi készülődés mézesmázos különkiadásában megmutatja, hogy még ő sem tökéletes – igaz, azért nagyon közel áll hozzá. Kritika.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Kvíz: Ezek a világ legnagyobb karácsonyi slágerei – de hányat ismersz fel magyar fordításban?
Karácsonyi SUP-túrára indult két vakmerő ausztrál, 10 kilométeres sodródás után találták meg őket
Az apácatornai kapuslegendától a Tátrában versenyző serpáig – fotóriportereink kedvenc képei 2025-ből
„Az a cél, hogy láttassuk a szegénységet és a pazarlást” – punkok osztanak vegetáriánus ételt hajléktalanoknak
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik