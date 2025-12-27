5 éven belül a 11. sajtós is távozik Harry herceg és Meghan Markle mellől

Meredith Maines kommunikációs igazgató távozik Harry herceg és Meghan Markle mellől, miután alig 1 évet dolgozott csak a sussexi pár mellett, írja a PageSix.

Maines egy nyilatkozatban annyit mondott a lapnak: „Miután egy évet töltöttem inspiráló munkával Harry herceggel és Meghannal, Sussex és Archewell hercegével és hercegnéjével, 2026-ban új lehetőséget fogok keresni. A legnagyobb hálával és tisztelettel tartozom a párnak és a csapatnak, és a jótékony célért, amit a világban tesznek.”

Á sajtós elvesztése már a 11. alkalom öt éven belül.

Júniusban négy dolgozó távozott a pár csapatából, nemrég pedig a Archewell Philanthropies alkalmazottainak 60%-át, azaz három főt elbocsátottak. A házaspár szóvivője erre azt mondta, hogy a változások „elkerülhetetlenek” voltak.