györgy hercegkatalin hercegné
György herceg már beérte magasságban édesanyját, Katalin hercegnét

admin Grósz Petra
2025. 12. 26. 07:57

A walesi hercegi pár és gyerekeinek is ellátogattak a minap a sandringhami templomba, hogy részt vegyenek a karácsony reggeli istentiszteleten. A családról néhány fotó is készült, melyeken jól látszik, hogy bár György herceg még csak 12 éves, már beérte magasságban édesanyját, Katalin hercegnét – akivel a friss képeken úgy tűnnek egymagasnak, hogy a hercegné magas sarkú csizmát visel.

Mindeközben nagyot nőtt a 7 éves Lajos herceg is, aki lassan már olyan magas, mint három évvel idősebb nővére, Sarolta hercegnő.

Jordan Peck / Getty Images
