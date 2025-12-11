Balázs Péterről az özvegye: Küzdött, mert élni akart, küzdött, mert a családjával szeretett volna maradni minél tovább

Szerda délelőtt lapunk is tudatta az olvasókkal, hogy 82 éves korában elhunyt Balázs Péter. A színész özvegye, Csilla most a Blikknek nyilatkozott férje elvesztéséről, akivel múlt héten még arról beszélgettek, hogyan töltik majd az ünnepeket.

A múlt héten még azt kérdezte ez a drága ember tőlem, hogy mi lesz karácsonykor és hogyan ünnepeljük meg 22-én, hogy immár 58 esztendeje élünk együtt. Már fogytán volt az ereje, az ágyból sem tudott felkelni. Küzdött, mert élni akart, küzdött, mert a családjával szeretett volna maradni minél tovább.

Mint mondja, nagyjából öt éve kezdődtek a bajok, akkor derült ki, hogy a színészt megtámadta a gyilkos kór. A kezeléseket követően két év után úgy tűnt, Balázs Péter jobban lett és talán legyőzte a betegséget, ám ekkor tüdőembóliát kapott, és onnantól kezdve egyre csak romlott az állapota.

Vele együtt hittünk abban, hogy ebből is feláll. Ám amikor az onkológus egyszer azt mondta nekünk, hogy leállítja a kezeléseket, mert nincs értelme kínozni őt, akkor már tudtuk, hogy nincs visszaút. Úgy gondolom, benne is ekkor tudatosult, hogy menthetetlen

– emlékezett vissza.

Csilla asszony elmondása szerint férje az utolsó két hónapban már folyamatos ápolásra szorult. Hol ő, hol pedig velük élő lányuk figyelt a színészre.

Lestük minden kívánságát, s még egy ápolót is hívtunk azért, hogy semmiben ne szenvedjen hiányt. Szeptemberben tüdővizenyő támadta meg, s onnantól kezdve már nemcsak ez az átkozott rák, hanem a tüdeje is veszélyt jelentett rá. Nem szenvedett, de folyamatosan fogyott az ereje és az életkedve. Már az ágyból sem kelt fel. Egyre kevesebbet beszélt, talán csak akkor, amikor szóltunk hozzá. Három napja pedig már meg sem szólalt. Bárcsak segíthettünk volna rajta! Bárcsak a szeretetünk, a gondoskodásunk elég lett volna ahhoz, hogy meggyógyuljon! Amikor szerda reggel odamentem hozzá, már nem lélegzett. Megsimogattam az arcát, megfogtam a kezét, szóltam a lányomnak, hogy jöjjön, hívjon orvost. Négy fiú unokánk van, ők is eljöttek hozzánk, és elbúcsúztak a nagyapjuktól

– mondta az özvegy, hozzátéve:

Most úgy beszélek erről, hogy közben fel sem fogtam, hogy ez a csodálatos férfi már nincs többé, már nincs mellettem. Szerdáról csütörtökre virradóra az ágyában aludtam, de ezt az éjszakát és ezt az érzést nem kívánom senkinek. A hogyan továbbról, az életem hátralévő részéről most nem tudok és nem is akarok beszélni.