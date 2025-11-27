weisz fanni
Weisz Fanni először mutatta meg kisfia arcát

Illyés Tibor / MTI
admin Csontos Kata
2025. 11. 27. 16:16
Illyés Tibor / MTI

Weisz Fanni fotót posztolt múlt decemberben született kisfiáról – ez az első alkalom, hogy követői szemből láthatják Bendegúzt. A modell a bejegyzésben arról ír, még most is nehezen fogja fel, hogy van egy gyönyörű, egészséges kisbabája, mert erről sokáig csak álmodott. Aztán a terhessége alatt rengeteget félt, sok kérdés kavargott benne és siketsége miatt is bizonytalan volt. Ez idő alatt végig támogató közeg vette körül, akik biztosították róla, hogy minden rendben lesz – és végül igazuk lett.

Amikor megszületett a gyermekem és először a karomba fogtam… akkor értettem meg, mekkora ajándékot kaptam az élettől. Ott volt előttem egy csoda: egy gyönyörű, egészséges, erős kisbaba. Olyan erős, hogy minden nap arra emlékeztet, hogy mindig érdemes hinni. Mérhetetlenül büszke vagyok rá. És most… decemberben már egyéves lesz. Néha csak ránézek, és el sem hiszem, hogy ő az enyém. Hogy végül minden félelem, minden könny, minden aggódás értelmet nyert.

A teljes szöveg, valamint a családi kép Bendegúzzal a középpontban Weisz Fanni Instagram-oldalán, ide kattintva tekinthető meg.

TÉVÉMŰSOROK

