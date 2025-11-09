Tudtán kívül ment hozzá a malajziai szultánhoz az amerikai énekesnő, válni akar

Az amerikai énekes-dalszerző Brittany Porter „rendes válást” követel, miután bevallása szerint akaratlanul is hozzáment egy malajziai szultánhoz egy olyan szertartáson, amelyről azt hitte, hogy csupán az eljegyzésük megünneplése.

A 30 éves Porter, művésznevén Brook Lynn a South China Postnak azt mesélte, hogy 2024 januárjában találkozott először V. Mohamed kelantani szultánnal, Malajzia korábbi királyával közös barátaikon keresztül.

Azonnal megvolt közöttünk a kémia, és jókat viccelődtünk

– mondta, különösen a férfi „aranyos” brit akcentusa vonzotta. „Eleinte csak barátok voltunk, de aztán elkezdtünk minden nap beszélgetni, és aztán jött el a nagy pillanat.”

A férfi pazar ajándékokkal és utazásokkal árasztotta el a nőt.

A világ minden tájára elrepített engem és a barátaimat. Nagyon nagylelkű volt, a legszebb szállodákat, a legjobb bánásmódot, élményeket és ajándékokat adta a barátaimnak. Imádja a szállodákat, valószínűleg milliókat költött rájuk az utazásaink alatt”

– állította Porter, aki azt mondja, ez még az első közel-keleti útjuk előtt volt, mikor tavaly áprilisban az 56 éves szultán megkérte a kezét.

Megkérdezte, hogy el akarok-e vele menni Ománba nyaralni… olyan érzés volt, mintha egy igazi Disney-hercegnős filmben lennék. Rögtön ezután megkérte a kezem, és vett nekem egy kék gyémántot, mert azt mondtam, hogy azt szeretném, ha passzolna a szememhez

– emlékezett vissza a Daily Mailnek. V. Mohamed odarepítette Ománba Porter barátait is egy vallási szertartásra.

„Az én kultúrámban a nagy szertartás az esküvő, amit 2025 januárjára terveztünk. Szóval össze voltam zavarodva. Odahoztak egy imámot, és én végigcsináltam az áttérést, de nem tanított meg nekem túl sokat az iszlámról… Csak nemrég tudtam meg, hogy a nikah az iszlám törvények szerint házasságnak minősül. A nyugati kultúrában magát a szertartást tekintik hivatalos esküvőnek, így nem is gondoltam volna, hogy mennyire más a terminológia és a folyamat az iszlám törvények szerint.”

De az igazság az, hogy Allah szemében én azóta, és még mindig a felesége vagyok.

Az előadóművész arról is beszélt, mikor visszatértek Malajziába azonnal elvárták tőle, hogy fiú örököst szüljön. Teherbe is esett, de elvetélt.

Utána elkezdtek nagyon sokat veszekedni, de Porter tovább szervezte az esküvőjüket. Ezért hazament Kaliforniába, hogy ott találkozzon egy esküvőszervezővel. A férfi közben elkezdett nagyon távolságtartó lenni vele, ezt kikészítette a nőt, aki ezért visszatért Malajziába.

De nem volt ott. Mindenhol letiltott. Csak a legjobb barátomnak írt egy üzenetet, hogy ez nem fog működni.

Azóta nem hallott a szultán felől, pedig szeretne tőle elválni.

V. Mohamed 2010 óta a maláj tartomány Kelantán 29. szultánja. Apja súlyos szélütését követően lépett a trónra. 2016 és 2019 között Malajzia királya is volt, de hirtelen lemondott a trónról. A szultán első feleségével 2004 és 2008 között volt házas, 2010-ben vette feleségül második feleségét, majd 2018-ban újabb feleséggel, korábbi orosz szépségkirálynővel gyarapodott a családja. De csak egy évre, mert, mikor a nő fiút szült 2019-ben, el is váltak.

Porter „bizarr” élményei ugyanakkor az alábbi, első kislemezének megalkotására inspirálták.