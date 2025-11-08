Túl sokat kellett várnia, ezért forró kávét öntött a McDonald’s alkalmazottjára

Egy feldühödött vendég leforrázta egy amerikai McDonald’s alkalmazottját, miután több mint egy órát kellett várnia a rendelésére – írja az NDTV.

A Buena Vista-i rendőrség a hét elején osztotta meg az incidensről készült videót, amelyen a vendég dühösen szembeszáll a michigani üzletvezetővel, mielőtt ráöntené a kávéját. A nő először ráordít az alkalmazottra és hazugnak nevezi, amire a gyorsétterem munkatársa azt válaszolja, hogy csak a kávé árát számolták fel, és a visszatérítés akár 48 órát is igénybe vehet. Amikor azonban a menedzser elfordul, hogy visszatérjen a munkájához, a nő felkiált, hogy

A francba! Idd már azt a forró kávét!,

és a hátára önti a forró italt.

A rendőrség a beérkezett gyanúsítottak közül körülbelül két perc alatt azonosította az elkövetőt és elfogatóparancsot adtak ki a 48 éves Casharra Brown ellen. A hatóság által közzétett felvételre reakciók is érkeztek szép számmal, és jelezték, hogy a McDonald’s dolgozói nem keresnek annyit, hogy ilyen vendégekkel is küzdeniük kelljen, de valaki még a börtönbüntetést is arányosnak találta volna a leöntéssel szemben.

Szóval leadott egy online rendelést, amelyhez csatolta a nevét, e-mail címét és telefonszámát, majd súlyos testi sértést követett el abban az intézményben, ahonnan leadta az online rendelést. Okos dolog

– írta az egyik felhasználó.

Egy mekis égés sokféleképpen elsülhet: 1994-ben attól volt hangos az Egyesült Államok nyilvánossága, hogy egy idős nő hatalmas kártérítést kapott a McDonald’s-tól, miután leforrázta magát egy ott vásárolt kávéval, és maradandó sérüléseket szerzett a balesetben, egy floridai kislány pedig 274 milliós kártérítést kapott, akit megégetett egy gyorsétteremben vásárolt nuggets.