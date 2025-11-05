Szegedi Fecsó a szakítás utáni időszakról: Egyik napról a másikra élek érzelmileg

Géczi Bea augusztusban jelentette be, hogy szakítottak Szegedi Fecsóval, két kisebbik fia édesapjával. Akkor annyit írt, neki nem fér bele az az életmód, amit volt párja folytat. Később még annyit elárult, hogy bár az elmúlt öt évben többször szétmentek, most végleg betelt nála a pohár.

„Sajnos van két kisgyerek, nyilván nehéz, de azon vagyunk, hogy ők ne érezzenek ebből semmit. Rossz, hogy egyedül vagyok, néha nagyon hiányzik, de amúgy egyre jobban vagyok. Most már úgy látom, hogy nincs értelme ennek az egésznek, és csak a gyerekekkel foglalkozok” – nyilatkozta Géczi Bea.

Szegedi Fecsó az rtl.hu-nak adott miniinterjújában a minap azt mondta, „az üzlet pörög, a magánélet csőd”, de szerinte ez még mindig jobb felállás, mint fordítva.

Párommal szétmentünk pár hónapja. A gyerekek jól vannak a körülményekhez képest. Én nyilván nehezen viselem, de ez egy életszituáció, ez van, sajnos, így történt. Az sem jó, ha egy olyan kapcsolatban vagy, ahol állandóan feszültség van, inkább legyen nyugalom, és legyünk külön. Most egyelőre ez van

– fogalmazott az üzletember, akinek önmagára mostanában nem igazán jut ideje, mivel minden szabad percét három fiának szenteli.