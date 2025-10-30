Egyetlen mondatot 46-szor vettek újra a Különvélemény forgatásán: Colin Farrell kihozta a sodrából Tom Cruise-t

Stephen Colbert műsorában volt meghívott vendég Colin Farrell, aki megosztott a nagyközönséggel egy érdekes történetet a 2002-es Különvélemény című sci-fi forgatásáról. Farrell a forgatás alatt már bőven drogfüggőségével küzdött, és a születésnapja előtti estén, ami történetesen forgatási napra esett, bulizni ment.

A színész szerint élete egyik legrosszabb napja volt, amit aznap átélt a forgatáson, idézi a Variety.

Május 31-én volt a születésnapom, és épp forgattunk. Kérleltem a produkciót – mit képzeltem magamról? –, hogy egy 120 millió dolláros film esetében ne kelljen dolgoznom a születésnapomon. Persze a hajnali 6-os indulást így sem kerülhettem el május 31-én. Előző este pedig mindenféle őrültséget csináltam. Emlékszem, lefeküdtem, lekapcsoltam a lámpát, és abban a pillanatban megszólalt a telefon. A sofőr volt az, és azt mondta: „Hat óra tíz perc van.” Én meg csak annyit tudtam mondani: „A picsába!”.

Farrell csapzottan jelent meg a forgatáson, a rendezőasszisztens állította meg a bejáratban, hogy így nem mehet be.

Annyit feleltem, valahogy szerezzen nekem egy hatos csomag sört és egy nagy doboz cigit. Nem volt nagy húzás, két évvel később elvonóra kerültem. Mindegy, de akkor működött! Megittam pár sört, és bementem: szörnyen mentek a dolgok. Soha nem felejtem el azt a sort a szövegkönyvemből, amit akkor nem tudtam elmondani. Annyi volt: „Biztos vagyok benne, hogy mindannyian megértették a prekriminológiai módszertan alapvető paradoxonát.” Ezzel indult a jelenet. Emlékszem, hogy a stábból odajöttek hozzám, és megkérdezték: »Ki akarsz menni, hogy szívj egy kis friss levegőt?«. Én meg arra gondoltam, ha most kimegyek, még nagyobb lesz rajtam a nyomás, amint visszajöttem, hisz jobbnak kell majd lennem. Ezért nem mentem sehova, folytattuk a munkát. 46 felvételt készítettünk. Tom nem volt túl boldog miattam.

A film egyébként Philip K. Dick 1956-os kisregényéből készült, Steven Spielberg rendezésében, története szerint olyan jövőt írunk, ahol három, a gyilkosságokat előre látó „médiumnak” (prekognak) és a képességük köré kiépített technológiának köszönhetően hat éve nem történt emberölés. A prekogokat felhasználó csapat rendőrei és nyomozói az előre tudást kihasználva még a gyilkosság bekövetkezte előtt letartóztatják a leendő elkövetőt, s tárgyalás nélkül bebörtönözik őket egy olyan terembe, ami még a prekogok tárolóhelyénél is kegyetlenebb. Cruise rendőrfőnökét egy olyan bűncselekmény vádjával vádolják, amit nem követett el, így menekülnie kell. Farrell alakítja azt a rendőrt, akinek Cruise karakterét kell beszereznie.

A film a kritikusok kedvence volt, és világszerte 358 millió dolláros bevételt hozott.